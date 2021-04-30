Також у Секретаріаті КСУ не бачать підстав для відмови Тупицькому та Касмініну у користуванні державним майном та службовими автомобілями.

Виконувач обов'язків голови Секретаріату Конституційного суду України Лариса Бірюк заявляє про відсутність підстав для припинення виплати зарплати Олександру Тупицькому та Олександру Касмініну, які звільнені указом президента з посад суддів КСУ.

Про це йдеться у листі Бірюк до заступника голови КСУ Сергія Головатого, який є в розпорядженні УНІАН.

Вона зазначає, що ознайомилася з дорученням Головатого припинити виплату зарплати Тупицькому та Касмініну.

За її словами, укази президента, якими було призначено Тупицького та Касмініна на посади суддів КСУ, є актами індивідуальної дії, а підстави про припинення повноважень суддів або звільнення їх з посад визначаються Конституцією та законом "Про Конституційний суд України".

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Вона зазначає, що у ст. 149-1 Конституції міститься вичерпний перелік підстав для припинення повноважень судді КСУ. Крім того, додає Бірюк, рішення про звільнення з посади судді КСУ ухвалюється щонайменше двома третинами від конституційного складу суду. У разі настання передбачених Конституцією обставин для припинення повноважень судді КСУ, голова КСУ або його заступник, або суддя, який виконує обов’язки голови КСУ, видає розпорядження про припинення трудових відносин із суддею.

"Відсутність відповідного акту про припинення трудових відносин зумовлює відсутність правових підстав для припинення нарахування виплати суддям КСУ Тупицькому та Касмініну винагороди суддів КСУ", - зазначає у своєму листі Бірюк.

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Також в. о. голови Секретаріату КСУ направила Головатому ще один лист стосовно його вимоги позбавити Тупицького та Касмініна права користуватися службовими автомобілями та державним майном.

Виклавши ту саму аргументацію, Бірюк зазначила, що немає правових підстав для відмови у можливості використання Тупицьким та Касмініним державним майном та службовими автомобілями.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 квітня, Головатий розпорядився не платити Касмініну та Тупицькому заробітну плату, а також позбавити їх права користуватися службовими автомобілями.

Конституційна криза в Україні

27 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду. Глава держави назвав Тупицького та Касмініна "особами, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України".

16 квітня Зеленський заявив, що процес перезавантаження Конституційного суду "на правильному шляху".

22 березня постійний представник ВР в Конституційному суді, заступник голови парламентської робочої групи з врегулювання конституційної кризи, народний депутат від "Слуги народу" Ольга Совгиря повідомила, що Венеціанська комісія надала позитивну оцінку законопроекту "Про конституційну процедуру" (№4533). Комісія, зокрема, підтримує необхідність запровадження автоматизованої системи, яка буде здійснювати розподіл справ між суддями автоматично, що дозволить уникнути політичного впливу на розподіл справ в суді. Комісія також підтримує пропозицію визначити межі повноважень Конституційного суду, заборонивши йому визнавати неконституційними закони, які не були оскаржені до суду у встановленому порядку.

13 квітня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду розпочав розгляд справи за позовом Тупицького до президента України про визнання протиправним та нечинним указу президента го про тимчасове призупинення його повноважень як судді КСУ.

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Автор: Дмитро Хилюк