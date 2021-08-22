Раніше Зеленський заявляв, що процес перезавантаження Конституційного суду - "на правильному шляху".

Президент України Володимир Зеленський вважає, що реформування Конституційного суду України не обійдеться без "війни".

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає 24 канал.

"Це буде війна, але у нас через війну все реформується. Будемо, значить, воювати. Я цього не боюся і хочу це довести до реального, в хорошому сенсі слова, кінця – щоб був інший, прозорий суд", – сказав президент.

Зеленський мріє, аби українці нарешті стали поважати суд.

"Українці повинні розуміти, що судове рішення в будь-якому випадку буде справедливим. Я хочу поважати суд. Хочу знати, якщо щось трапиться і будуть порушені мої права". Якщо я навіть просто скажу: "Дивись, я на тебе подам до суду". Людина повинна розуміти, що буде справедливе судове рішення, і людина буде захищена. Тому суд ми повинні поважати, судді повинні це заслужити", – підсумував глава держави.

Читайте такожТупицькому висунули ще одну підозру

Перезавантаження КСУ: що відомо

Зеленський підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Глава держави назвав Тупицького та Касмініна "особами, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України".

16 квітня Зеленський заявив, що процес перезавантаження Конституційного суду - "на правильному шляху".

Автор: Денис Прядко