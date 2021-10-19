Президент наголосив, що, незважаючи на подання Верховного суду до КСУ щодо реформування ВРП, більшість суддів Верховного суду проти гальмування судової реформи.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Конституційний суд не заблокує судову реформу.

Про це він заявив у інтерв'ю телеканалу ICTV.

Глава держави наголосив, що не вважає, що в Україні наразі судова реформа "буксує".

"Я вважаю, що вона багато років буксувала. Ми проголосували за закони про Вищу кваліфікаційну комісію суддів і Вищу раду правосуддя - це дві головні реформи… Ніхто не вірив, що судову реформу можна проголосувати у Верховній Раді", - сказав Зеленський.

За його словами, реформа судової системи України отримала схвальні відгуки від керівництва інституцій Європейського Союзу.

Водночас, за словами глави держави, існує певний опір реформі всередині суддівського корпусу.

Зокрема, Верховний суд звернувся до Конституційного суду щодо конституційності норм закону про порядок обрання і призначення членів ВРП.

"Буде перезавантаження Конституційного суду, як тільки буде повністю оновлений склад суддів. Ми чекали від Верховної Ради представників. Цього не сталося. Найближчими тижнями це станеться обов’язково, і потім буде проголосований закон про КСУ. Зараз процес іде", - зазначив президент.

Глава держави також вважає, що більшість суддів Верховного суду проти гальмування судової реформи.

"Ми впевнено ідемо вперед. Конституційний суд буде працювати і буде працювати на благо держави. Я впевнений, що зараз Конституційний суд не заблокує судову реформу, незважаючи на звернення Верховного суду", - додав Зеленський.

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Перезавантаження КСУ: що відомо

Зеленський підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Глава держави назвав Тупицького та Касмініна "особами, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України".

16 квітня Зеленський заявив, що процес перезавантаження Конституційного суду - "на правильному шляху".

22 серпня Зеленський висловив думку, що реформування Конституційного Суду України не обійдеться без "війни".

Автор: Антоніна Доломанжи