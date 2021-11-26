Сьогодні Володимир Зеленський провів масштабну прес-конференцію.

У п'ятницю, 26 листопада, відбувся прес-марафон "30 питань президенту України". Захід тривав п'ять годин замість анонсованих трьох.

УНІАН зібрав найважливіші заяви Володимира Зеленського.

Про реформи і деолігархізацію

Зеленський перерахував реформи, які йому вдалося впровадити за час каденції.

"Земельна реформа, банківська реформа, реформа інфраструктури, яка визнана всіма, не тільки в Україні... інфраструктурна реформа сьогодні найвдаліша за п'ятдесят років. Я думаю, що це великий прогрес. Я вважаю, що ми вимірюємо успіхи в будівництві і будівництві країни в тисячах кілометрів доріг, вже не в одному мосту, коли ми пишаємося, що в Запоріжжі міст будується, а будується 150 мостів", - сказав він.

Президент заявив, що оголосив олігархам війну і вже може говорити про перші результати.

"Аеропорт "Бориспіль" прибутковий, "Укрзалізниця" почала приносити прибуток, порти стали прибутковими. Це – деолігархізація, тому що ми розуміємо, які люди... і не тільки представники олігархів, деякі чиновники колишні і деякі службовці колишні - вони скрізь були, у всьому, що належить державі Україна, у всьому, що належить народу України, всюди їх щупальця, навіть не руки. І сьогодні ці напрямки прибуткові", - сказав він.

Про можливе вторгнення РФ

За словами глави держави, Україна готова до ескалації на кордонах, але деякі ЗМІ перебільшують її ймовірність.

"Широкомасштабний (наступ) або продовження потужної ескалації з боку Росії або з боку бойовиків, яких підтримує Російська Федерація, - я вважаю, що така ймовірність може бути в будь-який день, але вважаю, що сьогодні йде залякування. Відразу хочу сказати, що з деяких майданчиків, із засобів масової інформації дійсно йде велике залякування, що завтра буде війна", - підкреслив Зеленський.

"Я вважаю, що ситуація точно не гірша, ніж вона була навесні. Я вважаю, що кількість військових там зараз менша. Я вважаю, що їх більше, ніж у момент припинення вогню, про який ми домовлялися (у липні 2020 року - УНІАН). Це ми бачимо, їх більше, ми бачимо дуже часто ротацію, тобто це саме для того, щоб показувати нам, показувати інформаційно для супутника та інших розвідданих, що йде накопичення. Ми бачимо також іноді збільшення техніки - техніку привезли, а потім відійшли, щоб бачили, що накопичення техніки йде також", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Росія повинна публічно заявити, що не готує повномасштабне вторгнення.

"Ми не тільки публічно, але і не публічно отримали інформацію, дуже пряму, від США, Великобританії, Туреччини, країн Євросоюзу, Канади, що вони в будь-якому випадку - на нашому боці і будуть нас підтримувати. Якщо щось почнеться", - сказав Зеленський.

Про спілкуванні з Росією

Глава держави каже, що лідери різних країн хочуть, щоб Україна і Росія налагодили зв'язок.

"Я щодня розмовляю з лідерами різних країн. Вчора були (президент Європейської Ради) Шарль Мішель, (канцлер Німеччини) Ангела Меркель. І вони дуже хочуть, щоб ми почали спілкуватися разом з ними з Російською Федерацією. Обов'язково буде дзвінок. Вони хочуть контакти нашої адміністрації та адміністрації Росії. Я думаю, що найближчим часом Єрмак буде з ними контактувати. Ми абсолютно не проти", - заявив Зеленський.

Також він сподівається, що під час зустрічі президента США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна буде обговорюватися звільнення українських політв'язнів, яких незаконно утримують в Росії і на окупованих територіях Криму і Донбасу.

Президент звернувся до громадян РФ, коментуючи риторику в інформаційному просторі про те, що українці нібито починають ескалацію.

"Я по-російськи хочу їм сказати, що Україна не нападала ніколи на Росію. Це дуже важливо чути. Та у нас в голові такого немає, у людей", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що неправдиві повідомлення Росії - фундамент для виправдання можливого вторгнення в Україну.

Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії збільшити транзит природного газу до Європи і знижку, однак там досі не відповіли.

"У нас контракт до 2024 року. Ми за продовження транзиту нашого газу. Ми запропонували крім контракту також збільшити транзит, оскільки це дозволяють наші потужності. Ми запропонували знизити вартість транзиту, щоб було дешевше всіх інших "потоків". Але Росія на це не пішла", – зазначив Зеленський.

Про підготовку держперевороту

Зеленський заявив, що в Україні планувався держпереворот на 1-2 грудня.

"Можу сказати відразу, що у нас є не тільки агентурна інформація, у нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо, з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні, що буде залучено мільярд доларів і т.д. я вважаю, що це підстава бізнесмена Ріната Ахметова. Я вважаю, що це операція. Його втягують у війну проти держави Україна", - заявив глава держави.

Про Януковича і Порошенко

Президент заявив, що не збирається тікати з України або "лізти на бульдозер"

"Хочу сказати, що я не Янукович. Бігти я нікуди не буду. І не Порошенко. На загибелі людей Небесної Сотні, на бульдозер вилазити я теж не буду. Буду в ці дні чекати всіх, хто там збирається (про мітинги в центрі Києва), із задоволенням працювати на Банковій", - сказав глава держави.

Про введення воєнного стану

Президент спростував інформацію про те, що він збирається ввести воєнний стан з 1 грудня. За його словами, це призведе до катастрофічних наслідків для економіки.

Про спецоперації по "вагнерівцям"

Зеленський назвав колишнього керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Максима Бурбу аферистом.

"Бурба говорить про те, про що не має права", - прокоментував Зеленський слова колишнього глави ГУР Міноборони про зрив спецоперації по "вагнерівцям".

За його словами, Україна не проводила цю операцію, а її в неї "втягнули".

Про другий президентський термін

Президент заявив, що буде приймати рішення разом з рідними, на чиє життя впливає президентство.

"З приводу другого терміну - я не прийняв це рішення, його приймає суспільство", - говорить Зеленський.

Про зустрічі з керівниками фракцій та розпуск Ради

Президента запитали, чи проводить він зустрічі з керівниками фракцій ВР, крім "Слуги народу". Він відповів, що проводить консультації тільки з монобільшістю.

Зеленський підкреслив, що повинен зараз думати про стабільність в країні.

"Я не буду розпускати парламент. Поки нічого не змінюється", - сказав він.

Про новий Майдан

За словами Зеленського, в Україні проти нього ведуть медійну війну, пов'язану з законом про деолігархізацію.

"Мій головний союзник - народ України, тому не може бути майданів, тому що люди бачать, що ми робимо, тому що ми не злодії якісь", - сказав він.

Також він сказав, що деякі медіа і політики намагаються чинити на нього тиск.

"Якісь люди втратили владу, зараз хочуть її отримати, хочуть якийсь реванш, і через всі можливості вони заходять, тиснуть... З тиском нічого не вийде. Я емоційна, жива, правдива людина. Я не брешу. Іноді не все я можу сказати, правда", - сказав президент.

Президент зазначив, що готовий вести переговори, якщо це буде на благо країни.

"Заради стабільності України я готовий до розмови з ким завгодно. Але не тоді, якщо це буде шантаж. Заради шантажу я ніколи не сяду", - заявив президент.

Про співпрацю з МВФ

За його словами, Україна отримає великі проблеми, якщо не буде співпрацювати з Міжнародним валютним фондом.

"Незважаючи на те, що ми самостійна держава, на жаль, наша економіка залежить від зовнішніх грошей. До програм Міжнародного валютного фонду приєднуються всі інші, це як прапор, на який всі дивляться, тобто допомога Світового банку, допомога ЄБРР... вони всі на це дивляться. Якщо щось загрожує нашій програмі з МВФ, це великі проблеми", - зазначив Зеленський.

Зеленський заявив, що порівняння продажу студії "Квартал 95" в Росію і роботи шоколадної фабрики Порошенка в Липецьку некоректне.

"Некоректно взагалі порівнювати медіапростір з цукерками. До речі, цукерки ці продавалися в ОРДЛО, є багато фото. І ці цукерки продавалися на сепаратистських полицях. Ну, продавалися, так і продавалися. А що стосується шведів. Студія "Квартал 95" уклала з ними договір років за 10 до початку війни. І тоді для хлопців це був ексклюзивний партнер", - сказав він, нагадавши, що "вийшов з бізнесу"

Про конфлікт з Леросом

Також Зеленський прокоментував інцидент із "середнім пальцем", який показав йому позафракційний нардеп Гео Лерос у Раді.

"Щодо середнього пальця. Чесно кажучи, мені здається, що там відео знаходили, це ж в прямому ефірі було. Тому трохи незвичайне для мене питання. Це ж у Раді було. Це журналісти зняли. Так при чому тут ДБР? Не зовсім зрозуміло. Це щодо "хабарника Лероса", - сказав він.

Перепалки з журналістами

Зеленський розкритикував журналіста Савіка Шустера і заявив, що той "служить олігархам і дестабілізує ситуацію в Україні".

Після запитання журналіста Цензор.НЕТ Юрія Бутусова щодо провалу спецоперації по "вагнерівцям", Зеленський звинуватив його у "зливі" секретної інформації та загибелі людей від цих "зливів". Також він заявив, що журналіст працює на контрабандиста з санкційного списку РНБО.

Бутусов відкинув звинувачення і у відповідь звинуватив президента у брехні.

Також Зеленський каже, що Турчинов розглядається як один з тих, хто причетний до втрати Криму, а Порошенко – Донбасу.

Журналіста "Української правди" Михайла Ткача він звинуватив у тому, що не може відпочивати в Києві через нього, а його діти - не можуть ходити без охорони.

"Це ваше панібратство... Я президент України, Міша!"- зірвався він.

Після обговорення розслідування Ткача він запросив його відсвяткувати його день народження 25 січня.

Також президент назвав Гордона "ганьбою".

"Навіть якщо я не піду на другий термін. Вони так бояться, Гордон аж з штанів викидається: "Не повинен йти!". Господи... Хіба це найголовніше? Я там не бачу, як мої діти ростуть. Ось це я повинен. Винен тільки їм ... Позорище", - обурився президент.

Автор: Людмила Жерновська