Відповідне рішення сьогодні ухвалила колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду визнав незаконним та скасував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.

Про це в коментарі УНІАН повідомила речниця Касаційного адмінсуду у складі Верховного суду Галина Гаєвська.

Вона підтвердила, що сьогодні колегія суддів ухвалила рішення, яким визнала незаконним та скасувала відповідний указ.

Реакція Офісу президента на рішення Верховного суду

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в переданому кореспонденту УНІАН коментарі заявив, що на Банковій вважають рішення Верховного суду про визнання протиправним указу президента Володимира Зеленського, яким скасовано призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду, спробою захистити корупційну систему і збираються подавати апеляцію на це рішення.

"Називаємо речі своїми іменами. Безумовно, сьогоднішнє рішення Верховного суду по Тупицькому насправді зовсім не про Тупицького. Воно набагато ширше. Воно про опір неминучому. Про класичну суддівську корупцію", - заявив він.

Подоляк вважає, що це рішення Верховного суду спрямоване проти конкретних законів про очищення Вищої ради правосуддя та про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

"Без цих законів корупцію в судовій гілці влади України неможливо перемогти. З цими законами у корумпованих суддів просто немає шансів зберегти вплив. Саме тому Верховний суд намагається захистити корупційну систему. І щоб реалізувати цей сценарій, в тому числі знадобився Тупицький - і саме в Конституційному суді", - стверджує радник керівника ОП.

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Крім того, Подоляк звернув увагу на вчорашнє звернення Голови Ради суддів України Богдана Моніча, який закликав депутатів не підтримувати судову реформу і, зокрема, реальне очищення Вищої ради правосуддя.

"Сьогодні підключився вже і Верховний суд - там прийнято рішення на користь Тупицького за указом президента про скасування указу Януковича про призначення Тупицького", - заявив він.

У Зеленського вважають, що Тупицького намагаються повернути, щоб він "організував знищення судової реформи тим же антиконституційним способом, яким була знищена, наприклад, кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях".

"Безумовно, буде подана апеляція на це рішення Верховного суду. Президент діяв законно і в інтересах суспільства, скасовуючи указ Януковича про призначення Тупицького. Безумовно, це рішення ми не визнаємо в будь-якому випадку. Безумовно, президент не допустить знищення судової реформи. Безумовно, Тупицький - як особа, обґрунтовано підозрювана у скоєнні злочинів проти правосуддя, - має отримати справедливий вирок. І вже точно, сьогоднішнє рішення ВС не зможе зупинити судову реформу", - підкреслив він.

Конституційна криза в Україні

Слідством встановлено, що у жовтні 2018 року в одному із кафе Києва Тупицький, який на той час обіймав посаду заступника голови КСУ, підкупив свідка у кримінальному провадженні.

Свідок мав відмовитися від показань або дати "потрібні" показання на користь колишнього голови Вищого господарського суду України, який був у статусі підозрюваного.

Крім того, за даними слідства, Тупицький у 2018 та 2019 роках тричі надавав неправдиві показання на користь колишнього голови ВГСУ у справі про протиправне заволодіння майновими активами Зуївського енергомеханічного заводу, що у місті Зугресі Донецької області.

Таким чином, його обвинувачують наданні завідомо неправдивих показань, поєднаних зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України), та підкупі свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини Тупицькому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років.

Президент України Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КС, а потім підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Президент назвав його "особою, яка протягом довгих років шкодила державним інтересам України".

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Автори: Костянтин Гончаров, Антоніна Доломанжи