Також президенти обговорили безпекові потреби України.

Президент України Володимир Зеленський та президент Чехії Петр Павел обговорили ситуацію на фронті та безпекові потреби України.

"Провів розмову з президентом Чехії Петром Павелом. Привітав з офіційним вступом на посаду. Поінформував про ситуацію на фронті, наші безпекові потреби", - написав Зеленський у Telegram.

Також президенти обговорили рух України до Європейського Союзу.

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"Домовились і надалі активно взаємодіяти. Підтримка Чехії важлива для України у боротьбі з російською агресією", - додав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня в Чехії відбулися вибори президента. За результатами підрахунку 100% голосів, у другому турі президентських виборів у Чехії перемогу здобув колишній очільник Військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел.

Додамо, що Петр Павел планує здійснити візит до України.

Військова допомога Чехії для України

Чехія почне виробляти зброю для України у великих обсягах. З цією метою до країни також приїдуть тисячі українців, які будуть працювати на чеських підприємствах з виробництва зброї.

Раніше Чехія передала Україні танки, РСЗВ, БМП й ПЗРК.

Екс-президент Чехії Мілош Земан схвалив вступ до Збройних сил України 103 громадян Чехії.