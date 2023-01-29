З'являлися повідомлення про те, що Павел має намір відвідати українську столицю разом з президентом Словаччини.

Президент України Володимир Зеленський особисто привітав генерала НАТО у відставці Петра Павела із перемогою на президентських виборах у Чехії. Глава держави розповів, що запросив чеського колегу до України.

"Особисто привітав Петра Павела із перемогою на виборах Президента Чехії. Подякував йому та чеському народу за неослабну підтримку. Запросив із візитом до України", – написав Зеленський в Twitter.

Напередодні про те, що новий президент Чехії Петр Павел нібито має намір відвідати Україну для зустрічі з Володимиром Зеленським, повідомляли словацькі ЗМІ. Очікувалося, що цей візит буде обговорено під час першої телефонної розмови Зеленського із Павелом після обрання останнього президентом. Ймовірно, Павел має намір відвідати українську столицю разом з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.

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Президентські вибори в Чехії

27-28 січня в Чехії пройшов другий тур президентських виборів. За президентське крісло змагалися генерал НАТО у відставці Петр Павел, який підтримує Україну та відомий критичним ставленням до Росії, виступає за посилення співпраці Чехії з ЄС та Північноатлантичним альянсом, та Андрей Бабіш, який відомий зв’язками з прокремлівським угорським прем’єром Віктором Орбаном та виступає за діалог з російськими диктатором Володимиром Путіним.

За результатами підрахунку 100% голосів Петр Павел зробув перемогу, отримавши більш як 58% голосів виборців. Він складе присягу й стане президентом Чехії 9 березня 2023 року.

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