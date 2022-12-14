Громадяни України візьмуть участь у роботі на чеських підприємствах.

Чехія почне виробляти зброю для України у великих обсягах. З цією метою до країни також приїдуть тисячі українців, які будуть працювати на чеських підприємствах з виробництва зброї.

Як повідомив заступник міністра оборони Чехії Томаш Копечний, партнери по НАТО профінансують таку ініціативу. Спершу буде проведена модернізація і ремонт потужностей, а потім безпосередньо розпочнеться виготовлення бойової техніки.

"Це не секретна інформація. Громадяни України вже працюють у чеській промисловості, в тому числі й оборонній. Ми не почали їздити до України вчора чи минулого року, ми робимо це від 2015 року. Тоді ми намагалися відповісти на російську агресію посиленням обороноздатності України. Для українців війна почалася одразу після Майдану. Йдеться про поступове збільшення українських працівників", - заявив Копечний.

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Чиновник додав, що Чехія ухвалила таке рішення після зустрічі Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

Нагадаємо, Україна налагодила виробництво снарядів калібру 152 міліметри та 122 міліметри у промислових масштабах.

Допомога Чехії Україні

В рамках пакету військової допомоги Чехія у жовтні передала для України важке озброєння.

Також Чехія спільно з Німеччиною хотіла організувати "круговий обмін", щоб ЗСУ отримали техніку.

На дипломатичному фронті Чехія виступає за створення спецтрибуналу для засудження вищого російського керівництва.