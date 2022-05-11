Рішення ще має підписати прем'єр-міністр Петер Фіала.

Президент Чехії Мілош Земан схвалив вступ до Збройних сил України 103 громадян Чехії.

Про це у середу в Twitter повідомив його речник Іржі Овчачек.

Він додав, що рішення ще має підписати прем'єр-міністр Петер Фіала.

Раніше Чехія передала Україні танки, РСЗВ, БМП й ПЗРК.

УНІАН розповідав, як білоруські добровольці, які воюють на стороні України, упіймали російського снайпера.

У квітні стало відомо, що Польща передала Україні озброєння на сім мільярдів злотих (орієнтовно 1,6 мільярда доларів). Нагадаємо, що відомий військовий аналітик американського телеканалу MSNBC й відставний офіцер розвідки ВМС США Малкольм Ненс приєднався до ЗСУ та розповів про інтернаціональний легіон.

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