З'явився розклад чеського лідера на найближчий період часу.

Лідер Чехії Петр Павел має намір організувати політичне турне в перші сто днів свого перебування на посаді глави держави. Як відомо, роль головнокомандувача Чехії Павел зайняв нещодавно - в січні 2023 року. Після цього стало відомо, що він так і не зміг відмовитися від своєї "особистої пристрасті".

За даними видання Ceske Noviny, в рамках турне Павел має намір відвідати всі сусідні країни. Першим пунктом зупинки стане Словаччина, туди Павел має намір приїхати відразу після своєї інавгурації, яка відбудеться 9 березня. Потім він поїде до Польщі та Німеччини (у Берліні Павел буде 21 і 22 березня), а вже у квітні відвідає з візитом до Києва.

ЗМІ уточнили, що візит в Україну Павел планує здійснити відразу після поїздки в Брюссель, яка відбудеться в тому ж місяці. В Угорщині у нього запланована зустріч в штаб-квартирі ЄС й НАТО.

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Як прокоментував Петр Павел, своїм турне він планує показати, що Чехія повертається до активного підходу до зовнішньої політики на рівні президента.

"Я не вважаю, що в цей період мені потрібно їхати кудись ще, тому що я дійсно вважаю наше сусідство пріоритетним", - пояснив він вибір країн для візиту.

Зеленський особисто запросив Петра Павела до Києва

Відзначимо, що 27-28 січня в Чехії пройшов другий тур президентських виборів, за підсумками якого новим лідером держави став генерал НАТО у відставці Петр Павел.

Тоді президент України Володимир Зеленський зробив важливий дипломатично жест й провів телефонні переговори з новообраним лідером Чехії. Їхня розмова відбулася 29 січня 2023 року. Під час перемовин Зеленський запросив Павела особисто приїхати до Києва, а також висловив подяку народу Чехії за допомогу Україні.

Пізніше лідер Чехії зробив кілька заяв з приводу російсько-української війни. Зокрема, він розповів про небажані сценарії поразки РФ, що викликало обурення серед українців.

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