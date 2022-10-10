На засіданні заплановано виступ президента України, у якому він розповість про теракти РФ.

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися про скликання термінового засідання G7.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Домовилися з Олафом Шольцом, канцлером Німеччини, яка головує в G7, про скликання термінового засідання групи", - зазначив він. Відео дня

За словами президента, на засіданні заплановано його виступ, в якому він розповість про теракти РФ.

"Також обговорили посилення тиску на Росію і допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури", - додав Зеленський.

Ракетний удар Росії по Україні 10 жовтня

Нагадаємо, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 75 ракет. 41 з них знешкоджена українською системою протиповітряної оборони, повідомив повідомив Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний.

Коментуючи ракетний удар РФ, президент України Володимир Зеленський заявив про загиблих і постраждалих людей: "229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити і стерти з лиця землі".

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