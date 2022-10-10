Володимир Зеленський звернувся до українців на тлі масованого обстрілу з боку Росії.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масований обстріл України з боку Росії вранці 10 жовтня, зазначивши, що Росія прагне знищити енергосистему України.

Про це він заявив під час відеозвернення.

"Українці! Українки!

Відео дня

Ранок важкий. Маємо справу з терористами.

Десятки ракет, іранські "Шахіди". У них дві мішені.

Енергооб’єкти по всій країні. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, південь держави.

Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні.

Друга мішень – це люди.

Спеціально обрали такий час, такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди.

Але. Ми – українці. Допомагаємо одне одному. Віримо в себе. Відновлюємо все зруйноване.

Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв із нашою впевненістю – впевненістю в перемозі.

Чому саме такі удари? Ворог хоче, щоб ми злякалися, щоб люди побігли. Але бігти ми можемо тільки вперед – і демонструємо це на полі бою. Так буде й надалі.

Працюють зараз рятувальники. Працює наша ППО. Вже на зараз 38 повітряних цілей збито.

Сьогодні будьте, будь ласка, в укриттях. Завдяки допомозі наших військових, все буде нормально.

Завжди дотримуйтесь правил безпеки. І завжди памʼятайте: Україна була до того, як з’явився цей ворог, Україна буде й після нього.

Слава Україні!" – сказав Зеленський у своєму зверненні.

Масований обстріл України: що відомо

Вранці 10 жовтня Росія атакувала низку міст України. Відомо про удар по центру Києва, внаслідок якого є загиблі та постраждалі. За даними журналістів, по Києву потрапили дві ракети-одна з них впала на вулиці Володимирській біля пам'ятника Грушевському. Удар припав по дорозі, де в цей момент знаходилися цивільні автомобілі.

Крім того, під обстріл потрапив район центрального вокзалу, де вибуховою хвилею пошкодило вікна. Висадка і посадка на поїзди проводиться через західний та східний підземні переходи, які одночасно виконують роль укриття.

Загалом станом на 11:00 Росія випустила по Україні 75 ракет, 41 з яких збили.

Вас також можуть зацікавити новини: