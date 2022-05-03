Закони в Україні мають бути вчасними, зазначив президент.

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз відсутність народного депутата в Верховній Раді виправдовують лише дві речі - його робота в областях чи за кордоном заради інтересів України, чи смерть заради українських інтересів.

Інші причини йдуть "слідом за російським військовим кораблем", розповів президент під час виступу у парламенті.

Очільник держави також закликав парламентарів не витрачати час на неважливі речі, другорядні ініціативи. Зеленський підкреслив, що закони мають бути вчасними, як ленд-ліз для України від США.

"…Зараз відсутність депутата виправдовують лише дві речі: його робота за кордоном або в регіонах заради інтересів нашої держави, або його смерть заради інтересів держави. Інше для України не становить сьогодні жодного інтересу. Інше їй не потрібно, іншого в ній не буде! Інше йде слідом за російським військовим кораблем!" - заявив президент.

Раніше повідомлялося, що 3 травня у Верховній Раді виступили Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Британський політик пообіцяв Україні нову військову допомогу.

Нагадаємо, РФ вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Спершу супротивник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, обстрілював з кораблів, які знаходилися у Чорному морі.

13 квітня стало відомо, що українські ракети "Нептун" знищили ракетний крейсер "Москва" - флагман російського Чорноморського флоту.

Російський флагман - корабель, який українські прикордонники з острова Зміїний наприкінці лютого послали на**й".

Вас також можуть зацікавити новини: