У Раді сьогодні виступив не тільки Джонсон, а й Зеленський, поділився політик.

У Верховній Раді України онлайн виступив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

Британський прем'єр розповів про нову зброю та засоби захисту на 3 млрд фунтів, зокрема, мова йшла про радари для антиартилерії, поділився в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Чиновник також висловився про те, що Захід не запровадив вчасно санкції проти Росії.

"Ми колективно зазнали невдачі", - вважає Джонсон.

Віртуальний виступ прем'єр-міністра Британії в Раді - своєрідна відповідь президенту Володимиру Зеленському, який у березні виступив з історичною промовою в Палаті громад, пише The Guardian.

У парламенті також виступив очільник України. Нардеп додав, що британський прем'єр віртуально був присутній на виступі українського лідера.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Майже весь світ підтримав Київ. Низка країн Заходу, зокрема, Британія вирішили допомагати українській стороні та запровадили проти Кремля нові санкції.

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