Прикордонника нагородили відзнакою "За заслуги перед Черкащиною".

Прикордонник Роман Грибов - автор легендарної фрази на адресу російського корабля - повернувся з полону і перебуває вдома на Черкащині.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Мав за честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного прикордонника. Роман брав участь в обороні острова Зміїний. Творець того самого гасла війни з російськими окупантами. Черкащанин разом із побратимами продемонстрували всьому світові твердість і міцність українського духу, нашу незламність", – зазначив Табурець.

Прикордонника нагородили відзнакою "За заслуги перед Черкащиною". Сам Грибов звернувся до українців:

"Хочу подякувати українському народу за цю підтримку. Ми її дуже відчуваємо. Нас це надихає. За нами сила. За нами правда. І ми переможемо. Слава Україні!".

Як повідомлялося, Росія захопила в полон близько 100 осіб, ведуться перемовини щодо обміну. 24 березня за наказом президента України Володимира Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. Додому повернулися 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір" та 10 військових.

Захоплення українців на острові Зміїному: як це було

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого агресор вів обстріли з корабельних озброєнь та застосував бойову авіацію по прикордонникам та воїнам ЗСУ на острові Зміїний.

За наявною на той момент інформацією, інфраструктура була зруйнована, а острів захоплений.

До цього ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників з вимогами здатися і отримував одну єдину правильну відповідь – здаватися ніхто не буде.

Цього ж дня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що під час артилерійського удару по острову Зміїний загинули 13 українських прикордонників.

25 лютого Українська сторона провела переговори про евакуацію тіл, і в той же день на острів було направлено судно "Сапфір". На борту був екіпаж і священнослужитель Одеської єпархії ПЦУ протоієрей Василь Вирозуб для виконання цієї місії.

27 лютого в прес-службі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПСУ повідомили, що група кораблів ВМС РФ захопила українське рятувальне судно "Сапфір", яке вирушило на острів Зміїний з гуманітарною місією.

28 лютого у Генштабі заявили, що українські піхотинці та прикордонники, яких взяли в полон російські окупанти на острові Зміїний, живі.

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