Глава держави нагадав, що спільна слідча група з розслідування злочинів окупантів в Україні підписала угоду про розслідування не лише російських воєнних злочинів, а й злочину геноциду.

Президент України Володимир Зеленський висловлює впевненість, що буде забезпечено відповідальність Російської Федерації на усіх рівнях за скоєння злочину геноциду проти українців під час повномасштабної війни, яку розв'язало вище керівництво РФ.

Як повідомив глава держави під час вечірнього звернення до українців, у Вільнюсі відбулася зустріч держав-членів спільної слідчої групи з розслідування злочинів окупантів в Україні.

"Одним із результатів зустрічі є угода – якраз учора її підписали. Угода про спільне розслідування не лише російських воєнних злочинів, а й злочину геноциду", - повідомив Зеленський.

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Гарант України пообіцяв, що разом з партнерами забезпечить на всіх рівнях повну відповідальність Росії за все зло, скоєне проти України й українців.

"Ми забезпечимо на всіх рівнях, зокрема й на юридичному, повну відповідальність Росії за скоєне проти України й українців. І я дякую всім партнерам, хто допомагає наближати вироки для окупантів – для російських убивць і терористів", - наголосив президент.

Створення спецтрибуналу для РФ - прогрес ініціативи

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Європейський парламент проголосував за резолюцію щодо створення трибуналу для вищого керівництва Росії, зокрема для Володимира Путіна, за злочини та агресію проти українців.

26 січня Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію, яка закликає до створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності вищого політичного і військового керівництва Росії та Білорусі за скоєння злочину агресії проти України. Місцем проведення трибуналу пропонується Гаага.

17 березня друга палата досудового розгляду Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна й уповноваженого при президентові РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконному примусовому переміщенні українських дітей.

Таке рішення означає, що вони можуть бути заарештовані на території всіх країн, які ратифікували Римський статут.

31 березня Зеленський повідомив, що різні країни шукають різноманітні компроміси, у тому числі розглядається "гібридний формат" трибуналу, який підтримує кілька міжнародних дружніх партнерів України.

Водночас, за його словами, Україна підтримує своє бачення щодо створення спеціального трибуналу з метою покарання Путіна та його оточення за злочин агресії, а не формат "гібридного трибуналу".

Україна працює над залученням більшого числа країн для підтримки розроблення тексту резолюції для Генасамблеї ООН стосовно створення трибуналу.

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