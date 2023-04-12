Законопроект про це внесено до Верховної Ради.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про припинення дії угоди з Білоруссю про взаємний захист державних таємниць.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Президентський законопроект внесено до парламенту сьогодні і його вже передали на розгляд керівництву Ради.

При цьому текст законопроекту відсутній на сайті Ради.

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Взаємини України з Білоруссю

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Білорусь стала на бік Кремля і надала йому свою територію для атак по українські території.

Через це Україна поетапно згортає відносини з північним сусідом. Так, у жовтні 2022 року Кабмін припинив дію угоди з Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухилянню від податків. Розрив договору прискорив згортання економічних і фінансових зв'язків з Білоруссю.

А в липні того ж року Кабмін денонсував угоду з Білоруссю про судноплавство внутрішніми водами, яку було підписано в 1998 році.

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