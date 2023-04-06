Також помітили біло-червоно-білий прапор.

На кордоні з Білоруссю у Житомирській області з'явився екран, на якому показують військові злочини Російської Федерації в Україні. Також українці встановили червоно-білий прапор на підтримку білоруського народу.

Видання "Белсат" оприлюднило відео з величезний екраном, на якому транслюють заяви Олександра Лукашенка про підтримку війни Росії проти України, кадри російських обстрілів, які наносилися також з боку Білорусі, фотографії з тілами вбитих росіянами жителів Бучі та звернення президента України Володимира Зеленського до білорусів. Відзначається, що на білоруській території меседж українців добре видно та чутно.

Крім того, на кордоні встановили біло-червоно-білий прапор на підтримку білоруського народу.

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Ситуація на кордоні з Білоруссю - що відомо

Прикордонники Білорусі поскаржилися на українських колег, які вивішували білоруський біло-червоно-білий прапор і голосно включали гімн України. Крім цього, білоруси рассазали про загрозливі та непристойніиестах на їхню адресу. Також вони стверджую, що українські вартові кордону вкрали один із знаків.

Пізніше в держтелеканал Білорусі ОНТ показав сюжет про роботу прикордонників на заставі "Глушковичі" Гомельського району на кордоні з Житомирською областю. Прикордонники знову скаржилися, що українськіи колег встановили в лісі манекен у формі солдата РФ і назвали його Валера.

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