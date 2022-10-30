В МЗС Польщі зазначили, що дії РФ свідчать про відсутність намірів дотримуватися міжнародних домовленостей.

Польща та інші держави-члени Європейського Союзу продовжать надавати Україні підтримку в експорті зерна до третіх країн на тлі відмови Росії виконувати свої зобов’язання в рамках "зернової угоди".

Про це заявило Міністерство закордонних справ Польщі.

"Рішення Росії призупинити свою участь у зерновій ініціативі є ще одним доказом того, що Російська Федерація не має наміру дотримуватися жодних міжнародних домовленостей. Польща разом із партнерами з ЄС готова й надалі працювати, щоб допомогти Україні та тим, хто потребує транспортування необхідних вантажів", – йдеться у повідомленні.

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Блокування "зернової ініціативи" Росією: що відомо

Росія заявила про вихід із "зернової угоди" 29 жовтня 2022 року, обґрунтувавши це рішення атакою на кораблі Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі.

Через таке рішення РФ фактично заблоковано рух 218 суден, які мали транспортувати зерно в рамках "зернової угоди". 95 з них завантажені зерном і вже вийшли з українських портів.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що заяви Росії про припинення "зернової ініціативи" є шантажом Російської Федерації перед самітом G20, який відбудеться в листопаді 2022 року в Індонезії. Він наголосив, що поставками продовольства Україна допомагає світу запобігти голоду.

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