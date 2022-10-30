У Туреччині заявили, що ці переговори триватимуть два дні.

Влада Туреччини почала сьогодні переговори з Росією щодо продовження дії "зернової угоди", з якої вона вийшла вчора.

Як пише Вloomberg з посиланням на неназваного турецького чиновника, переговори про статус чорноморської зернової ініціативи, що почалися сьогодні, продовжаться до понеділка.

Чиновник сказав, що є підстави для оптимізму, незважаючи на рішення Росії вийти з угоди "на невизначений термін".

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За словами турецького чиновника, судна, які вже прибули в Стамбул, перевіряються, але нові зерновози з України поки не відправляються.

Вихід РФ з "зернової угоди"

29 жовтня росіяни заявили, що припиняють участь у реалізації угод "зернової ініціативи" через нібито "терористичний акт" проти кораблів Чорноморського флоту РФ у Криму.

Угода про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції була підписана 22 липня в Стамбулі (Туреччина). Угодою передбачено 120 днів для вивезення українського зерна з можливістю пролонгації терміну дії.

Перше з початку повномасштабної російської війни в Україні судно з українським продовольством вийшло з Одеси 1 серпня.

У рамках "зернової ініціативи" вже 397 суден експортували через порти Великої Одеси 9 млн тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

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