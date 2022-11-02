"Зернова угода" формально діє до 19 листопада.

Російська сторона знову погрожує блокувати "зернову угоду". У Москві заявили, що рішення про продовження угоди будуть приймати після 18 листопада незалежно від рішення Москви відновити участь

За словами заступника глави Міністерства закордонних справ Російської Федерації Андрія Руденка, Москва не повертається в угоду, тому що не виходила з неї, а лише відновила свою участь

"Що стосується вирішення питання про продовження, то це окрема тема, по якій буде прийматися рішення з урахуванням всіх супутніх фактів. Головне з них - щоб та угода, яка була укладена з ООН, Україною і Туреччиною, реалізовувалася в повному обсязі, її українська і російська частина. На жаль, ми тут бачимо велику диспропорцію. Російська частина реалізується з рук геть погано. Ми це будемо враховувати", - заявив дипломат.

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Крім того, президент РФ Володимир Путін дав вказівки російському Міністерству оборони відновити участь у зерновій угоді. При цьому Москва залишає за собою право вийти з неї, якщо Україна порушить гарантії.

"Всім відомо, що Україна використовувала гуманітарний коридор для спроб нанесення ударів по Чорноморському флоту, ми попросили від української сторони гарантій, що гуманітарні коридори не будуть використовуватися для військових цілей. І якщо Україна порушить договір, то ми самі поставимо зерно в найбідніші країни безоплатно. При цьому Російська Федерація не перешкоджатиме поставкам Україною зерна до Туреччини", - заявив Путін

За його словами, Росія зажадала від України гарантій, що атак більше не буде, посередником виступили турецькі партнери

"Росія отримала письмові гарантії від України Про невикористання зернового коридору для ведення бойових дій проти РФ, повідомили в Міноборони РФ. Україна також офіційно запевнила, що морський гумкоридор буде використовуватися тільки відповідно до положень Чорноморської ініціативи, зазначили у відомстві", - підсумував російський президент.

Варто зазначити, що "зернова угода" формально діє до 19 листопада.

Зернова угода 2022 - що відомо

22 липня Росія, Україна, Туреччина і ООН по обспечению експорта українського зерна Чорним морем після повномасштабного вторгнення російської армії. Угоду підписали на 120 днів з можливістю пролонгації.

29 жовтня Москва заявила, що припиняє участь у "зерновій ініціативі". Рішення ухвалили нібито через вибухи в Севастопольській бухті в тимчасово окупованому Криму. При цьому президент Володимир Зеленський запевнив, що Київ продовжить "зернову ініціативу".

ООН і Туреччина погодили рух суден з українським зерном, тому 31 жовтня з портів України вийшли 12 суден з 354,5 тисячі тонн продукції.

У Мінінфраструктури підрахували, що за три місяці "зернової угоди" 422 судна експортували майже 10 мільйонів тонн агропродукції.

2 жовтня у Росії заявили, що відновлюють свою участь у зерновій угоді. У свою чергу член парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук заявив, що Росії не подобається "зернова угода", бо світ відмовляється від їхньої агропродукції на користь української.

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