ООН та Туреччина також нададуть персонал для інспекцій 40 суден, які прямуватимуть із Чорного моря.

Україна, Туреччина та Організація Обʼєднаних Націй погодили рух 14 суден з українським зерном у Чорному морі після заяви РФ про вихід із "зернової угоди".

Про це повідомляє Спільний координаційний центр.

"Делегації України, Туреччини та Організації Об’єднаних Націй узгодили план руху на завтра, 31 жовтня, по морському гуманітарному коридору 14 суден: 12 – на вихід і 2 – на вхід. Делегація ООН як Секретаріат СКЦ поінформувала делегацію Російської Федерації про переміщення суден відповідно до встановлених процедур СКК. Згідно з процедурами СКЦ, усі учасники координують свою роботу зі своїми військовими та іншими відповідними органами, щоб забезпечити безпечний прохід комерційних суден у рамках Чорноморської зернової ініціативи", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ООН та Туреччина також нададуть персонал для інспекцій 40 суден, які прямуватимуть із Чорного моря.

Блокування "зернової угоди" Росією: що треба знати

У суботу, 29 жовтня, Росія повідомила про вихід із "зернової угоди" щодо вивозу українського зерна.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що через дії РФ судно Ikaria Angel з 40 тис. тонн зерна для Ефіопії не змогло вийти з українського порту, як планувалося. Пізніше Мінінфраструктури зазначило, що Росія фактично заблокувала рух 218 суден.

Раніше Європейський Союз закликав Росію скасувати рішення про призупинення участі у реалізації угод "зернової ініціативи". Віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель наголосив, що такі дії з боку РФ ставлять під загрозу основний шлях експорту зерна та добрив, які вкрай необхідні для вирішення глобальної продовольчої кризи, спричиненої її війною проти України.

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