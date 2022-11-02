Продовження дії "зернової угоди" впливає на наступну посівну кампанію в Україні, зазначив член парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики.

Росії не подобається "зернова угода", тому що світ відмовляється від їхньої агропродукції на користь української.

Як повідомляє прес-служба Верховної ради України, про це заявив член парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

"Ще влітку Лавров (очільник МЗС Росії Сергій Лавров - УНІАН) неодноразово заявляв, що частка України на світовому ринку зерна всього 1-2%, і це дуже мало. Однак коли відкрився зерновий коридор, коли всі побачили, яку кількість контрактів ми підписуємо, яка кількість суден вантажиться, бо всі хочуть нашу сільськогосподарську продукцію, то росіяни запанікували", - сказав парламентарій.

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За його словами, Росії не подобається ситуація із "зерновою угодою", тому що їхня агропродукція не користується популярністю, а багато країн світу взагалі відмовляється від неї.

"Порівняно з минулим роком десятки країн відмовилися від співпраці з РФ. Тим часом нашу продукцію хочуть, бо ми стабільні. Навіть під час Сovid-19, під час інших катаклізмів Україна виконувала всі контракти, ми ніколи не підводили наших друзів, наших партнерів. Я думаю, що зерновий коридор буде працювати, бо це важливо для всього світу, який уже чітко розуміє маніпуляції Росії", - наголосив політик.

Він додав, що продовження дії "зернової угоди" впливає й на наступну посівну кампанію в нашій державі, адже для її проведення необхідні кошти, щоб закупити насіння, добрива. Для цього аграріям потрібно експортувати зібраний урожай.

"Також зараз ведуться перемовини з різними фондами, щоби вони допомогли нашим фермерам. Однак експорт має працювати, бо потрібні ще й кошти для виплат пайовикам, яких в Україні 8 мільйонів. Не треба забувати, що близько 50% населення України проживає в сільській місцевості. Ці люди напряму залежать від сільського господарства, працюють у цій сфері, отримують гроші за паї тощо", - зазначив Соломчук.

"Зернова угода" 2022 - найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Україна та Росія підписали за посередництва Туреччини окремі угоди з ООН щодо відновлення після початку повномасштабної війни експорту українського зерна Чорним морем. Вони передбачають вивезення зерна з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" та створення безпечних маршрутів. Угоди діють 120 днів із можливістю пролонгації.

Перше з початку повномасштабної російської війни в Україні судно з українським продовольством вийшло із Одеси 1 серпня.

29 жовтня росіяни заявили, що припиняють участь у реалізації угод "зернової ініціативи" через нібито "терористичний акт" проти кораблів Чорноморського флоту РФ у Криму.

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня заявив, що Україна продовжить "зернову ініціативу", попри риторику Росії.

ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором, тому 31 жовтня з трьох портів Великої Одеси вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції.

Разом з тим координатор Чорноморської зернової ініціативи ООН Амір Абдулла продовжує свої перемовини з усіма трьома державами-учасницями, намагаючись відновити повноцінну участь у Стамбульському спільному координаційному центрі.

За підрахунками Мінінфраструктури, за 3 місяці реалізації "зернової ініціативи" 422 судна експортували майже 10 млн тонн агропродукції.

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