В ході візиту французький міністр зустрінеться з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню приїде в Україну 28 грудня з метою підтвердити незмінну підтримку Києва у війні проти РФ.

Як повідомляє видання Le Figaro, французький міністр вшанує пам'ять загиблих українських військових і проведе зустріч зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.

Видання зазначає, що цей візит відбудеться через кілька днів після того, як президент країни Еммануель Макрон підтвердив поставку Україні нової французької зброї. "Ми також працюємо з міністром оборони, щоб у першому кварталі знову доставити корисну зброю і боєприпаси, щоб українці могли захищатися від бомбардувань", - сказав тоді Макрон.

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Нагадаємо, йдеться про поставлені ракетні установки Crotale і анонс поставок зброї на початку 2023 року.

Допомога Франції Україні

20 листопада глава Міноборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Приж передасть ЗСУ зенітні системи Crotale для захисту неба. Він також розповів, що Київ вже отримав дві ракетні батареї Crotale.

29 листопада Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну доставлена РСЗВ LRU з Франції.

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