За його словами, у фіналі все одно треба сідати за стіл переговорів.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вступ України в НАТО як варіант безпекових гарантій для неї наразі є малоймовірним.

Як повідомляє Le Figaro, в інтерв’ю французьким ЗМІ Макрон зазначив, що Україні потрібно надати гарантії безпеки у процесі рішення для завершення війни. Втім, він зазначив, що гарантій потребує і Росія.

Щодо ймовірності вступу України в НАТО, Макрон вважає, що Росія сприйме це рішення як конфронтацію.

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"З цією Росією таке важко уявити… Але чи вступить Україна до НАТО - що не є найбільш ймовірним сценарієм - чи ні, їй потрібно надати гарантії безпеки, тим більш, що вона зазнала агресії з боку Росії", - сказав Макрон.

Французький лідер зауважив, що наприкінці потрібно усім сідати за стіл переговорів.

Війна в Україні: заяви Макрона

На початку грудня Макрон виступив з пропозицією надати Росії гарантії безпеки після того, як закінчиться поточна війна проти України. Він згадав гарантії з питання розширення НАТО і нарварвся на бурхливу критику в Європі, не кажучи вже про Україну.

"Росія є агресором, є порушником порядку, порушником миру, який використовує старі радянські методи. Якщо хтось і потребує гарантій безпеки, то це Україна і держави Центрально-Східної Європи перед обличчям російської агресивної політики", – заявили в МЗС Польщі.

Пізніше дипломати Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Словаччини в письмовому вигляді висловили Макрону свою незгоду.

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