17 жовтня Ізраїль відхилив запит України на розмову, хоча, за даними української сторони, переговори насправді ініціювали ізраїльтяни.

На понеділок була запланована телефонна розмова міністра оборони Ізраїлю Бенні Ганца і його колеги з України Олексія Резнікова, але її скасували.

Про це повідомила ізраїльська газета Haaretz з посиланням на джерела в ізраїльському та українському урядах.

Видання повідомляє, що в понеділок, 17 жовтня, Ізраїль відхилив запит України на розмову. Українські офіційні особи сказали, що переговори насправді ініціювала ізраїльська сторона, і зробила це кілька днів тому.

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Видання звернуло увагу, що буквально незадовго до зриву, в понеділок вранці, Росія в особі Дмитра Медведєва обурилася намірами Ізраїлю постачати зброю Україні і попередила, що такий крок зашкодить зв'язкам між Єрусалимом і Москвою. Джерело в Ізраїлі повідомило, що причиною випаду Медведєва була недавня заява ізраїльського міністра у справах діаспори Нахмана Шайа, який виступив за надання його країною військової допомоги Україні.

За даними Haaretz, спроби налагодити координацію між Ізраїлем і Україною почалися ще кілька тижнів тому. У найближчому оточенні Ганца заявили, що переговори важливі для міністра оборони Ізраїлю і що він має намір поговорити з Резніковим протягом декількох днів. Офіційні особи в Україні висловили сподівання, що запланована розмова стосуватиметься можливості військового співробітництва.

Видання нагадало, що Ганц і Резніков востаннє розмовляли в квітні. При цьому українське джерело повідомило, що чергова розмова була запланована на 24 серпня, День Незалежності України, але з тих пір переносилася п'ять разів. Джерело підкреслило, що дзвінок, запланований на понеділок, був ініційований Ізраїлем, який скасував його за кілька годин до призначеного часу.

Ізраїльські чиновники спростували цю інформацію. Офіс Міністра оборони Ізраїлю заявив, що він, як правило, не коментує графік Ганца.

У той же час в офіційній заяві Міноборони України сказано, що йому взагалі нічого не відомо про розмову між міністрами, заплановану на понеділок або будь-який інший день.

Ізраїль і Україна

16 жовтня ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай заявив, що оскільки Іран передає Росії балістичні ракети, Ізраїль повинен надати військову допомогу Україні, як це роблять США і країни НАТО.

Наступного дня заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що надання Ізраїлем військової допомоги Україні зруйнує відносини країни з Росією.

18 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна відправить Ізраїлю офіційну ноту з проханням невідкладно надати системи протиповітряної оборони.

При цьому президент України Володимир Зеленський критикував Ізраїль за відсутність допомоги Києву. Так, 24 вересня він заявляв, що шокований відсутністю допомоги Україні від Ізраїлю з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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