Екс-президент Росії та заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що передача Україні військової допомоги від Ізраїлю зруйнує всі відносини цієї країни з Росією.
Про це він написав у Telegram.
"Ізраїль начебто зібрався постачати зброю київському режиму. Дуже необачний крок. Він зруйнує всі міждержавні відносини між нашими країнами", – наголосив Медведєв.
За словами російського чиновника, якщо Ізраїль збирається постачати Україні озброєння, то країні "час оголосити Бандеру і Шухевича своїми героями".
Війна Росії проти України: роль Медведєва
Колишній президент Росії Дмитро Медведєв активно підтримує так звану "спецоперацію". Він неодноразово погрожував Україні ударами по центрах прийняття рішень, а також застосуванням ядерної зброї.
10 жовтня 2022 року Служба безпеки України оголосила Медведєва у розшук. Медведєва звинувачують за ст. 110 ч.2 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені особою, яка є представником влади).
Вас також можуть зацікавити новини:
- Зеленський відреагував на російські удари по Києву та інших містах України: "Нас не зламати" (відео)
- Автоматна черга у спину: на Херсонщині росіяни вбили дитину, яка несла гуманітарку (відео)
- Росія атакувала Київ дронами: ЄС взявся за Іран
- Ворог пошкодив енергетичну інфраструктуру України, можливі відключення - "Укренерго"