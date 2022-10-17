Медведєв заявив, що допомога Києву зруйнує відносини між Ізраїлем та РФ.

Екс-президент Росії та заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що передача Україні військової допомоги від Ізраїлю зруйнує всі відносини цієї країни з Росією.

Про це він написав у Telegram.

"Ізраїль начебто зібрався постачати зброю київському режиму. Дуже необачний крок. Він зруйнує всі міждержавні відносини між нашими країнами", – наголосив Медведєв.

Відео дня

За словами російського чиновника, якщо Ізраїль збирається постачати Україні озброєння, то країні "час оголосити Бандеру і Шухевича своїми героями".

Війна Росії проти України: роль Медведєва

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв активно підтримує так звану "спецоперацію". Він неодноразово погрожував Україні ударами по центрах прийняття рішень, а також застосуванням ядерної зброї.

10 жовтня 2022 року Служба безпеки України оголосила Медведєва у розшук. Медведєва звинувачують за ст. 110 ч.2 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені особою, яка є представником влади).

Вас також можуть зацікавити новини: