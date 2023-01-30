Крім того, на своїй посаді залишиться Галущенко, кажуть джерела.

Найближчим часом у відставку відправлять міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.

Як повідомляє "Українська правда", інформацію про відставку цих міністрів підтвердили інформовані джерела.

"За даними УП, влада планує найближчим часом звільнити щонайменше двох міністрів: главу Мінмолодьспорту Вадима Гутцайта, який уже очолив Національний олімпійський комітет, та міністра мертвонародженого Міністерства стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна. Йому, до речі, співрозмовники УП у владі пророкують місце посла в Китаї", - пише видання.

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На посаду міністра молоді та спорту очільник ОП Андрій Єрмак розглядає призерку Сіднейської Олімпіади у потрійному стрибку, депутатку Київради, радницю очільника ОП Олену Говорову.

Втім, не виключено, що це міністерство взагалі можуть ліквідувати, об'єднавши з міністерством культури та інформаційної політики. Водночас иіністерство з питань стратегічних галузей промисловості, а також міністерство аграрної політики та продовольства можуть об'єднати з Мінекономіки.

Міністру енергетики Герману Галущенку та міністру оборони Олексію Резнікову відставка не загрожує, попри чутки та скандали.

Як зазначають джерела, поки не буде кадрових рішень щодо глави МВС. Керуватиме МВС чинний в. о. Ігор Клименко.

Скандальні відставки у 2023 році

23 січня Кабінет міністрів звільнив Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Раніше його затримали при отриманні хабара в розмірі $400 тис.

24 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський звільнив п'ятьох голів обласних державних адміністрацій. Серед них голови Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Херсонської та Київської ОВА.

При цьому вже екс-голову Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу президента.

Крім того, заступник міністра розвитку громад і територій України В'ячеслав Негода написав заяву про звільнення.

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