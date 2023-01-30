Для нього нібито готують нову посаду у дипломатичному секторі.

Сергія Гайдая найближчим часом можуть звільнити з посади голови Луганської обласної військової адміністрації. Як зазначає "Українська правда" з посиланням на джерела, для Гайдая приготували іншу посаду.

"Найближчим часом посаду голови ВЦА може втратити Сергій Гайдай з Луганської області, якого хочуть відправити послом у Казахстан", - зазначило джерело.

Джерела УП також додають, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак та новопризначений заступник керівника ОП Олексій Кулеба займаються пошуком нових голів ОВА. Знайти кандидатів на вакантні місця доволі непросто. Охочих очолити Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську й Сумську області не багато, оскільки ці регіони лежать саме на напрямках потенційного нового наступу російської армії.

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Нагадаємо, що Сергій Гайдай очолює Луганську обласну державну адміністрацію з 25 жовтня 2019 року.

Кадрові зміни у держсекторі

Рік в Україні почався низкою кадрових рішень. 24 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський звільнив п'ятьох голів обласних державних адміністрацій. Серед них голови Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Херсонської та Київської ОВА.

При цьому вже екс-голову Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу президента.

Крім того, заступник міністра розвитку громад і територій України В'ячеслав Негода написав заяву про звільнення.

23 січня Кабінет міністрів звільнив Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Раніше його затримали при отриманні хабара в розмірі $400 тис.

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