Відтепер стратегічне підприємство працюватиме у режимі 24/7, щоб задовольняти оборонні потреби держави.

Міністр оборони Олексій Резніков своїм наказом призначив генеральним директором ПАО "Мотор Січ" Олексія Нікіфорова.

Також цим наказом внесено зміни до статуту, на основі якого діє підприємство, достроково припинено повноваження членів наглядової ради, голови та членів ради директорів, припинено повноваження та звільнено з посади президента акціонерного товариства В’ячеслава Богуслаєва.

"Обрано новий склад наглядової ради та її голову – заступника міністра економіки України Ігоря Фоменка, який уже провів перше засідання. До новоствореної наглядової ради підприємства також увійшли: Роман Коновалов, Сергій Корж, Юрій Пащенко та Юрій Шаповал. Окрім цього, зареєстровані усі зміни, які містяться в Єдиному державному реєстрі. Відтепер стратегічне підприємство працюватиме у режимі 24/7 на задоволення оборонних потреб держави", - йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства оборони України.

Відео дня

Держзрада Богуслаєва - що відомо

23 жовтня Служба безпеки України повідомила про затримання президента компанії "Мотор Січ", екс-нардепа В'ячеслава Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

24 жовтня у СБУ опублікували аудіозаписи телефонних розмов Богуслаєва, які підтверджують його співробітництво з ворогом. Відповідно до матеріалів слідчих, навіть після початку повномасштабної війни проти України він продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. Тим самим, фактично підтримував ворога та допомагав йому обстрілювати українські міста і села.

Шевченківський районний суд міста Києва обрав Богуслаєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

7 листопада стало відомо, що держава провела примусове відчуження у свою власність "Мотор Січі".

Вас також можуть зацікавити новини: