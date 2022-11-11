Підставою для ухвалення рішення стало отримання Нацбанком відомостей про наявність у Богуслаєва громадянства Російської Федерації з 2000 року.

Національний банк визнав ділову репутацію власника істотної участі, єдиного акціонера АТ "Мотор-Банк" В'ячеслава Богуслаєва небездоганною та застосував до нього захід впливу у вигляді тимчасової заборони використання права голосу за 100% акцій банку строком на 1 рік.

Як повідомили в регуляторі, підставою для ухвалення рішення стало отримання відомостей про наявність у Богуслаєва громадянства Російської Федерації з 2000 року.

У Нацбанку нагадали, що 23 липня перелік ознак небездоганної ділової репутації фізичної особи було доповнено такою ознакою: особа є громадянином чи податковим резидентом або місцем її постійного проживання є держава, що здійснює або здійснювала збройну агресію проти України.

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Зазначається, що відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", право голосу щодо відповідних акцій банку, а також право брати участь в управлінні банком переходять до довіреної особи, яка призначається Нацбанком.

Справа проти Богуслаєва - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня Служба безпеки України повідомила про затримання президента компанії "Мотор Січ", екс-нардепа В'ячеслава Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

24 жовтня у СБУ опублікували аудіозаписи телефонних розмов Богуслаєва, які підтверджують його співробітництво з ворогом. Відповідно до матеріалів слідчих, навіть після початку повномасштабної війни проти України він продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. Тим самим, фактично підтримував ворога та допомагав йому обстрілювати українські міста і села.

Того ж дня проет "Схеми" від Радіо Свобода повідомив, що В'ячеслав Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року. Його російський паспорт не перебуває у переліку недійсних. Крім цього, Богуслаєв також має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії.

Шевченківський районний суд міста Києва обрав Богуслаєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Аналогічний запобіжний захід обраний для керівника одного із департаментів цього підприємства.

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