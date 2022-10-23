Йому оголошено про підозру за статтями про колабораційну діяльність і пособництво Росії.

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Їм оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

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ст. 111-1 ("колабораційна діяльність");

ст. 111-2 ("пособництво державі агресору").

"Затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку "Мотор Січ" товарів військового призначення для російської штурмової авіації", - йдеться у повідомленні СБУ.

За матеріалами слідства, до оборудки причетне керівництво заводу, розташованого на Запоріжжі. Посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для ЗС РФ.

"Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора", - зазначили в СБУ.

Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу:

Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан"

КА-52 "Алігатор"

Мі-28Н "Нічний мисливець"

Встановлено, що відповідні зразки армійської авіації окупанти масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. Це підтверджено численними фактами знищення цих ворожих бойових вертольотів українськими захисниками.

"Для обходу встановлених обмежень на торгівлю з РФ організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії. Саме ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику нібито для потреб зарубіжної сторони", розкрили деталі в СБУ.

Проте після одержання військової продукції "посередники" переправляли її до РФ. Також ворог використовував іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин.

"У ході розслідування співробітники СБУ встановили всіх організаторів оборудок, задокументували їх злочинні дії та проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності", - підсумували в СБУ.

Скандал навколо "Мотор Січі"

У грудні 2019 року президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій підприємства китайським компаніям.

14 січня цього року Мінторгівлі США ввело санкції проти китайської компанії Skyrizon, яка купила акції АТ "Мотор Січ", заявивши, що ця компанія загрожує національній безпеці США.

29 січня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, зокрема щодо китайської компанії Skyrizon, яка намагалася купити акції українського підприємства.

11 березня РНБО ухвалила рішення про повернення "Мотор Січі" у державну власність. Пізніше це рішення ввів у дію глава держави.

Довідка УНІАН. Акціонерна компанія "Мотор Січ" є одним з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу та енергетичне обладнання.

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