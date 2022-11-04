Накладено арешт на майно президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства.

Накладено арешт на все майно президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на агресора.

Згідно з повідомленням Офісу Генерального прокурора, загальна сума арештованих корпоративних прав та активів – нерухомості, транспортних засобів та грошових коштів підозрюваних становить майже 1 млрд грн.

Серед арештованого - 100% корпоративних прав фінустанови ПАТ "Мотор Банк", яка належить керівнику "Мотор Січі". А також пакети акцій декількох українських підприємств.

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Зазначається, що розслідування кримінального провадження за фактом вчинення президентом АТ "Мотор Січ" та начальником Департаменту підприємства колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору (ст. 111-1, ст. 111-2 КК України) триває.

Наразі за клопотанням прокурорів підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.

У прокуратурі нагадаюуть, що за даними слідства, посадовці налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів.

Арешт голови "Мотор Січ" Богуслаєва - що відомо

23 жовтня Служба безпеки України повідомила про затримання президента компанії "Мотор Січ" та екс-нардепа В'ячеслава Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

24 жовтня СБУ опублікувала аудіозаписи телефонних розмов Богуслаєва, які підтверджують його співробітництво з ворогом. Відповідно до матеріалів слідчих, навіть після початку повномасштабної війни проти України він продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. Тим самим, фактично підтримував ворога та допомагав йому обстрілювати українські міста і села.

24 жовтня Шевченківський районний суд міста Києва обрав президенту "Мотор Січі" Богуслаєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляється у Telegram-каналі Служби безпеки України, протягом наступних 60 днів, поки слідчі СБУ здійснюватимуть досудове розслідування, він не зможе вийти з ізолятора.

СБУ інформувала, що крім президента "Мотор Січі", аналогічний запобіжний захід обраний для керівника одного із департаментів цього підприємства, якого також затримала Служба.

Довідка УНІАН. Акціонерна компанія "Мотор Cіч" є одним з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 й інших, агрегати для перекачування газу й енергетичне обладнання.

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