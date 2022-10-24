В'ячеслав Богуслаєв продовжував працювати з Росією навіть після 24 лютого.

Правоохоронці оприлюднили докази співпраці президента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва з Російською Федерацією. Компанія продовжувала поставляти запчастини навіть після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

"Навіть після повномасштабного вторгнення агресора посадова особа, яка раніше неодноразово обиралася народним депутатом від "Партії регіонів", продовжувала постачати Двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. Тим самим фактично підтримував ворога і допомагав йому обстрілювати українські міста і села", - йдеться в повідомленні.

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При цьому він виправдовував напад Росії і сподівався, що Путін не зупинить наступ військ, а також розмірковував про "нацистів" в Україні.

Затримання голови "Мотор Січ" - що відомо

22 жовтня ввечері в ЗМІ з'явилася інформація про затримання президента ПАТ" Мотор Січ " В'ячеслава Богуслаєва за підозрою в державній зраді. Тоді повідомлялося, що його нібито під конвоєм везуть із Запоріжжя до Києва.

23 жовтня інформацію про затримання Богуслаєва підтвердили в СБУ. Крім того, затриманий начальник Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства.

За матеріалами слідства, до оборудки причетне керівництво заводу, розташованого на Запоріжжі. Чиновники діяли в змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним з головних виробників озброєнь для ЗС РФ.

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