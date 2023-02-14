Йдеться, принаймні, про схвалення передачі Україні літаків F-16 іншими державами.

Вашингтон може дати зелене світло на передачу F-16 іншими країнами або самостійно надати Україні винищувачі.

Як пише Financial Times. хоча досі США та інші держави цього не зробили, а президент Джо США Байден заявив, що поставок не буде, вашингтонські чиновники визнають, що вони, ймовірно, нададуть Україні більш сучасні повітряні засоби.

Йдеться, принаймні, про схвалення передачі Україні літаків F-16 іншими державами. За інформацією FT, питання щодо постачання винищувачів буде обговорюватися у вівторок, 14 лютого.

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Поінформовані джерела видання зазначають, що придбання літаків для України було набагато менш важливим завданням, ніж нагальні потреби, як боєприпаси.

Винищувачі для України

Україна продовжує просити партнерів дати військові літаки, зокрема, F-16, і далекобійну зброю.

Раніше повідомлялося, що США навряд чи погодяться на передачу Україні своїх винищувачів F-16. Згодом Джо Байден пояснив, чому він проти таких поставок. Водночас не виключалося, що США схвалять поставки цих літаків іншими країнами. З'являлися повідомлення про те, що передачу винищувачів розглядає низка країн, зокрема, Польща, Португалія, Нідерланди.

9 лютого глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що питання передачі країнами далекобійної зброї і винищувачів вирішено. Згодом президент України Володимир Зеленський заявив про "певні позитивні рішення" в питанні передачі Україні західних винищувачів F-16.

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