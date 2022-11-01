"Нафтогаз" може отримати тимчасового очільника.

Юрій Вітренко, ймовірно, піде з посади очільника НАК "Нафтогаз України". На його місце можуть призначити міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на співрозмовників у парламенті та "Нафтогазі".

Сповіщають, що Вітренко нібито вже написав заяву про відставку. Рішення про відставку мала б прийняти наглядова рада компанії. Однак за її відсутності це може зробити Кабінет міністрів.

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Очікується, що міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов замінить Вітренка на цій посаді.

"Щоб уряд міг призначити Чернишова новим керівником НАКу, спочатку з посади міністра його має звільнити парламент. Тому не виключений варіант, що замість Вітренка на певний час призначать в.о., а вже згодом Чернишов стане повноцінним головою компанії", – каже співрозмовник "ЕК".

Тим часом нардеп Ярослав Железняк повідомляє, що найближчим часом парламент розглядатиме "кадрове питання". Він також натянув на нову посаду Чернишова.

"Пов’язане з регіональною політикою. Звільнення пана Чернишова у зв’язку з переходом на нову посаду. Начебто само міністерство регіональної політики мають об’єднати з Мінінфраструктури і передати повністю Кубракову. Подивимося чи знову не зміниться позиція", – написав Железняк.

Звільнення Вітренка

Гендиректор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко був призначений на посаду 28 квітня минулого року після звільнення попереднього очільника – Андрія Коболєва. За рік уряд перепризначив Вітренка на цю посаду.

На початку вересня Reuters повідомляло, що Юрій Вітренко готовий піти у відставку, якщо це допоможе переконати інвесторів підтримати пропозицію щодо реструктуризації боргу компанії.

26 липня "Нафтогаз" не здійснив необхідні виплати за єврооблігаціями, таким чином, стався дефолт за єврооблігаціями компанії.

2 серпня 2022 року компанія просила кредиторів про відтермінування сплати боргу.

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