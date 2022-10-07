Вітренко вважає, що якщо б тепловики платили за газ за ринковими цінами, а не по пільговим, то ситуація була б іншою.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко обурений тим, що в Києві вже почали вмикати опалення для об’єктів соціальної інфраструктури.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що європейські країни обмежують споживання природного газу, політики публічно кажуть, що почнуть опалення з листопада, фотографуються у теплих светрах, щоб показати, що не включають опалення.

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У той же час в Києві, де наразі тепла погода +19 градусів, мер Віталій Кличко заявив, що столиця починає опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ соціальної сфери.

"Тільки початок жовтня, а місцеві органи влади в українських містах приймають рішення, щоб тепловики вже включали опалення. Якби тепловики купували газ за ринковою ціною і повністю б за нього розраховувалися, це була б інша ситуація. А так держава має компенсувати різницю", - підкреслив Вітренко.

Він повідомив, що "Нафтогаз" продає газ тепловикам для потреб населення по ціні 7,4 грн за куб. метр, в той час коли ціна імпортованого газу доходить до 100 грн.

"І газу, який видобуває "Нафтогаз", не вистачає, щоб покрити споживання населення і компаній, які технічно забезпечують населення теплом та газом. У 2021 році різниця становила 3 млрд кубометрів", - пояснив він.

За словами, голови "Нафтогазу", при цьому тепловики ще й погано розраховуються навіть по низький ціні. Загальні борги тепловиків перед "Нафтогазом" вже перевищують 63 млрд. грн.

"Зменшення споживання природного газу, його економія - це суттєва допомога Україні. Погодні умови дозволяють почати опалювальний сезон з листопада. Що дуже допомогло б країні менше закуповувати імпортованого газу по 100 грн за кубометр, і витрачати ці кошти на армію, щоб пришвидшити нашу перемогу", - зазначив він.

Довідка УНІАН. Сума непрямих субсидій споживачам газу, що надаються через НАК "Нафтогаз України", у 2022 році буде у 3,4 рази більше, ніж торік і досягне 842 млрд грн.

Під непрямими субсидіями мається на увазі субсидія, що надається за рахунок різниці в ціні між ринковою ціною газу та ціною, за якою його отримує споживач у межах кількох напрямків покладених на компанію спецзобов'язань.

Початок опалювального сезону в Україні в 2022 році

Як писав УНІАН, в уряді заявляли, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться після 15 жовтня з урахуванням погодних умов.

Утім 7 жовтня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці розпочинається опалювальний сезон для закладів соціальної сфери - лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ сфери.

При цьому мер додав, що більшість закладів соціальної інфраструктури оснащені індивідуальними тепловими пунктами, що дозволяють регулювати постачання тепла та максимально ефективно використовувати енергоносії.

Що стосується житлових будинків, то міська влада орієнтуватиметься на погодні умови, аби рішення про початок підключення тепла було виваженим та раціональним, наголосив Кличко.

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