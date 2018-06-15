КУДИ ЙДУТЬ ШТРАФИ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Можливо, із читацької аудиторії ще хтось пам’ятає благодійний фонд «Професіонал», що діяв наприкінці 90-х під дахом Державної податкової служби. У пам’яті залишилися не стільки його благочинні діяння – оздоровлення податкових інспекторів, позабюджетне будівництво офісів для податкової, – як специфічна система його фінансування. Наповнювався сумнозвісний «Професіонал» (читай – позабюджетний фонд податкової служби) за рахунок донарахувань та штрафів за неправильно (на думку інспектора) сплачені податки. Тож зацікавленість фіскалів у перевірках була очевидною – що більше донарахуєш, тим більше надійде в позабюджетний фонд.

Тодішня опозиція, яка тепер здебільшого при владі, наробила з цього приводу чимало галасу, серед іншого, міцно пов’язавши «Професіонал» із колишнім керівником податкової Миколою Азаровим. Затята боротьба з прив’язкою штрафів до позабюджетного благополуччя фіскальних органів часом нагадувала боротьбу проти скасування шостої статті радянської Конституції про керівну й спрямовуючу роль. Здавалося, якщо здолаємо цього дракона, податкова стане пухнастою і справедливою, товариською тваринкою.

Дракона давно подолано, на його місці відтоді росли і стиналися все нові й нові голови, а тодішні опозиціонери обіймають нині керівні посади. Вони й відродили – у новій подобі – «Професіонал». І цього разу також під дахом правоохоронних органів – але вже МВС.

Найменування цієї бюджетної програми благородне – «виплата одноразової грошової допомоги при звільнені зі служби».

Нагадаємо, що статтею 9 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», що розповсюджується також на працівників міліції, визначено порядок виплати одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби. «Виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби». Для полковників чи генералів ця сума може становити десятки тисяч гривень.

Раніше ці гроші виплачувалися із загального казана коштів, що йшли на утримання органів МВС. А ось у поточному році – новація. Зазначена грошова допомога виплачуватиметься… «за рахунок надходжень від сплати адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху». Саме так виписано в бюджеті-2009, і сума, яку мають наколядувати даішники собі та своїм товаришам на «виходноє пособіє», чималенька – 500 млн. грн. Головне – що вона виписана окремим рядком у бюджеті. Щоправда, водії дещо підвели міліціянтів, яким у найближчі місяці світить пенсія – у січні від них до бюджету надійшло лише 32 млн. грн. Квитанцій, певна річ, понавиписували на значно більшу суму, однак частина ще не була оплачена, а частина оскаржується в судах.

Жарти-жартами, однак така прив’язка теоретично може мати згубні наслідки для сімейних бюджетів українських правоохоронців. Варто водіям стати значно дисциплінованішими, як надходження за цієї статтею до бюджету зійдуть нанівець і міліціонери йтимуть зі служби без грошової допомоги. Що їм, скажіть, пояснювати дружинам? І уявіть собі картину – полковники разом із пекарями та металургами протестують біля Верховної Ради (звісна річ, у позаробочий час), вимагаючи перегляду бюджету-2009...

Тож кожен водій, сплачуючи штраф за заподіяне ним чи нею порушення правил дорожнього руху, мав би з душевним трепетом прощатися з цими грішми, усвідомлюючи, що вони йдуть не до чорної дірки державного бюджету, а гривня до гривні складаються в премії міліціонерам за доблесну службу. І даішники, патрулювачи траси та вулиці, не просто стежать за дотриманням правил дорожнього руху, а дбають про безумовне виконання вимог законодавства про пенсійне забезпечення працівників міліції.

У ці важкі часи бюджетних недонадходжень ця практика заслуговує на те, аби її творчо розвинути й удосконалити. Платня працівників Мінкультури має бути прив’язана до штрафів за розповсюдження продукції порнографічного змісту. Членів правління Нафтогазу – до рівня сплати підприємствами теплокомуненерго за спожитий газ. Винагорода працівників Держдепартаменту виконання покарань – до кількості осіб, котрі не вчинили повторний злочин протягом двох років після звільнення з місць позбавлення волі.

Не кажучи вже про відновлення справедливості щодо податківців, з яких це все почалося.