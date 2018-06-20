ХТО ТАМ? КОЛЕКТОРСЬКА ФІРМА…

Десятиліттями слово «колектор» в свідомості громадян уособлювалося з чимось на кшталт каналізації. Проте сьогодні колектор – це зовсім не те, про що громадяни могли подумати ще рік тому.

Виходячи з розуміння поняття колектор, від латинської collector – збирач, сьогодні колектор це особа, яка займається збиранням.

А що таке колектор з правової точки зору? Раніше самі банки "вибивали" гроші зі своїх клієнтів, але тепер цим займаються колекторні фірми. Вже відомі перші страшні випадки, коли після візиту колекторів громадяни, що заборгували банку, накладали на себе руки.

Опитуючи експертів, одностайності в оцінках діяльності таких організацій знайти не вдалось. Показово, що минулої п’ятниці, в ефірі одного з телеканалів, ледве не вперше прозвучала офіційна позиція, озвучена високою посадовою особою – міністром юстиції України.

Здається, що влада намагається не помічати цього явища, яке, будучи порятунком для банків, вже починає уособлювати зло для громадян...

Колекторські фірми поза законом

Міністр юстиції Микола Оніщук заявляє, що діяльність колекторських фірм, які займаються збиранням боргів за дорученням банку, знаходиться поза законом.

"З моєї точки зору, як міністра юстиції, діяльність таких фірм знаходиться поза законом, - каже Оніщук. - По-перше, зазвичай, це сегмент фінансово-банківської діяльності і він має ліцензуватися. Відповідного законодавство, яке б регулювало діяльність таких колекторських фірм у нас немає. Друга обставина – є проблема пов’язана з тим, що така колекторська фірма або особа, яка отримала від банку право вимоги і банк їй доручив, по суті, отримає доступ до інформації персонального характеру про особу".

Говорячи про останню обставину Оніщук особливо наголошує, що "таку персональну інформацію можна збирати, отримувати і розпоряджатися лише тим установам, які прямо передбачені законом. У даному випадку, банк має таке право, але він таке право не може передати колекторській фірмі".

Поза законом... поки що …

Проте думки експертів щодо діяльності колекторських організацій менш категоричні.

Так звані колекторські організації мають право на існування, але діяльність колекторських організацій необхідно спрямувати у правове русло, кажуть юристи, які не обтяжені посадовою необхідністю говорити правильні речі. На їхню думку, проблема діяльності колекторів полягає лише у відсутності умов, визначених законом.

При цьому експерти посилаються на норми Господарського кодексу України, якими передбачено, що підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом. Лише особливості здійснення окремих видів підприємництва мають встановлюватися законодавчими актами.

На колектори знайшлися й антиколектори

Однак, форми, яких набуває колекторська діяльність сьогодні, непокоїть навіть оптимістів. На захист неплатоспроможних клієнтів від нахабних дій банкірів в Україні з’являються антиколекторні компанії.

Антиколектори допомагають громадянам, які зіштовхнулися зі свавіллям представників колекторських організацій, звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Як діяти, якщо виникли проблеми з поверненням кредиту?

По-перше, юристи наголошують, що на сьогодні в Україні відсутній закон, який би встановлював принципи, на яких ґрунтується колекторська діяльність; засоби регулюючого впливу держави на діяльність цих суб’єктів; вимоги для надання права займатися такою діяльністю; способи щодо стягнення заборгованості; правовий статус колектора; питання їх відповідальності; весь спектр послуг, які здійснюватимуть колектори; порядок їх здійснення; права та обов’язки інших учасників; засади контролю з боку держави; орган, якому надати певні повноваження у сфері колекторської діяльності тощо.

По-друге, Конституцією України встановлено, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Крім того, порушення недоторканності приватного життя є злочином, передбаченим Кримінальним кодексом України. Так, статтею 182 названого Кодексу встановлено, що незаконне збирання, зберігання, використання або поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди або поширення цієї інформації у публічному виступі, творі, що публічно демонструється, чи в засобах масової інформації, - караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Отже, акцентують увагу правники, при провадженні колекторської діяльності зачіпаються права та інтереси інших учасників суспільних відносин.

То ж є надія, що колись цим фактом зацікавиться і держава. Усе питання – коли.