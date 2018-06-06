ЯК ДАІ «ПЕРЕЖИВАЄ» ЗА ЧИСТЕ ПОВІТРЯ

Українська Державтоінспекція завершує активно опікуватися екологічними проблемами. 16 липня в країні закінчується кількатижнева операція з високою назвою “Чисте повітря”. Працівники ДАІ перевіряли рівень шкідливих викидів двигунів іномарок і вітчизняних автівок, і щедро виписували штрафи за його перевищення.

Ціна чистого повітря не маленька – до 850 гривень з авто. Як відомо, за експлуатацію автомототранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах ст. 80, 81 КУпАП передбачено притягнення винних до відповідальності шляхом накладення штрафу як для фізичних осіб так і юридичних осіб. А ст.17 Закону України " Про охорону атмосферного повітря" експлуатація транспортних та інших пересувних засобів і установок, вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах яких перевищує нормативи, забороняється.

І порушників вистачає, адже якщо вашій машині більше 10 років, вона майже автоматично потрапить у “чорний список”.

Начебто мета благородна – турбуються в українській ДАІ за чистоту довкілля. Але якось непереконливо все це виглядає. По-перше, новенькі автівки де-факто не псують повітря. Цікаво, чи знайдеться в нашій країні хоч один можновладець, посадовець, політик чи бізнесмен, автомобілю якого більше десятка років? (Звісно, мова не йде про якісь старовинні раритетні машини). Мені слабо віриться. Отже увесь тягар матеріальних санкцій лягає на плечі робітників і селян, які у спадок дістають радянські лади і москвичі. Дискримінація виходить...

Але це не єдине спірне питання.

Якщо викиди авто перевищують допустимі рівні, чи перевірятиме хтось заправку, яка залила бензин у даний автомобіль? Питання риторичне. Адже під час контролю технічного стану транспортних засобів на лінії відбувається перевірка двигунів автотранспорту щодо токсичності та димності відпрацьованих газів, наявності підтікання палива в їх паливній системі. Крім того, здійснюється перевірка рівня шкідливих викидів двигунів транспортних засобів із застосуванням вимірювальних приладів, які в установленому порядку пройшли повірку в органах Держспоживстандарту України. Про якість бензину не йдеться. Та й не є це предметом турботи ДАІ, для цього існує маса інших відомств.

Але набагато сильніше, ніж якість самого бензину, насторожує плутанина в нормативній базі. З одного боку, для автомобілів вже введені норми Euro 3, а з іншого - діє технічний регламент, який допускає невідповідність палива цим же нормам…

Ну, і останній, можливо чи не найголовніший момент. Поборються отак наші доблесні співробітники ДАІ з “забруднювачами” повітря до 15 липня, навиписують штрафів, виконають план, і спокійно займатимуться іншими “операціями”. А 16 зранку всі ті старі автівки-порушники вільно виїдуть зі своїх гаражів, і вже нібито не буде їхній двигун виділяти токсичні гази до наступної перевірки.

А якщо б дійсно було бажання зменшити викиди токсичних речовин від автомобілів, то в країні давно б пропагувався екологічно чистий транспорт чи біопаливо. Приміром, взяти ту саму Голландію. Основний засіб пересування в столиці Нідерландів – велосипед. Для двоколісних тут навіть світлофор “вічнозелений”. І для здоров’я корисно, і для довкілля, і кількість ДТП менша. Навіть мер Амстердама на велосипеді на роботу їздить, якщо не пішки добирається...