ЮРИДИЧНИЙ ЛІКБЕЗ: СІМЕЙНЕ ТА ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Чи обов‘язкове медичне обстеження перед укладанням шлюбу? Що таке спадкування? Протягом якого терміну реєструють дитину? На ці запитання читачів УНІАН відповіли в Мін‘юсті.

Хворобу краще не приховувати Лист до редакції: Скажіть, чи дійсно обов`язкове медичне обстеження перед укладанням шлюбу?

Законом України "Про внесення змін до Сімейного та Цивільного кодексів України" N 524-V, який набув чинності 16 січня 2007 року, зокрема, внесено зміни до статті 30 Сімейного кодексу України. Відповідно до положень зазначеної статті наречені зобов`язані повідомити один одного про стан свого здоров`я. Закон не передбачає можливості відмови у реєстрації шлюбу у разі відсутності згоди наречених пройти медичне обстеження або за медичними показаннями, а також не визначає обов`язку осіб, які подають заяву на реєстрацію шлюбу, пред`являти довідки про стан здоров`я. Держава забезпечує створення умов для медичного обстеження наречених.

Порядок здійснення добровільного медичного обстеження наречених, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 16.11.2002 N 1740, визначає механізм організації добровільного медичного обстеження наречених з метою визначення стану їх здоров`я для профілактики захворювань, небезпечних для подружжя та їх нащадків.

Державний орган реєстрації актів цивільного стану під час приймання заяви про реєстрацію шлюбу інформує осіб, які подають таку заяву, про можливість здійснення медичного обстеження та за їх бажанням видає направлення за зразком, затвердженим Міністерством охорони здоров`я. Про видачу направлення або про відмову наречених від його отримання працівниками РАЦСу робиться запис у заяві про реєстрацію шлюбу та актовому записі про шлюб, який скріплюється підписами наречених. Цим самим наречені підтверджують взаємну обізнаність про стан здоров`я.

Результати медичного обстеження є таємницею і повідомляються лише нареченим. Приховування відомостей про стан здоров`я одним із наречених, наслідком чого може стати (стало) порушення фізичного або психічного здоров`я іншого нареченого чи їхніх нащадків, може бути підставою для визнання шлюбу недійсним.

Позачергове право на спадкування Лист до редакції: Що таке спадкування, як воно здійснюється та хто має на нього позачергове право? Спадкуванням є перехід прав та обов`язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Спадкування здійснюється за заповітом або за законом (відповідно до статей 1216, 1217 Цивільного кодексу України (далі - Кодекс).

До складу спадщини входять усі права та обов`язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися у зв`язку з його смертю (стаття 1218 Кодексу).

Статтею 1223 Кодексу визначено, що спадкування за законом може мати місце у разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини. Право на спадкування за законом одержують спадкоємці почергово.

У першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, той з подружжя, який його пережив, та батьки (стаття 1261 Кодексу).

Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом строку, встановленого статтею 1270 Кодексу ( 435-15 ) (шість місяців), він не заявив про відмову від неї (частина третя статті 1268 Кодексу).

На майно, що переходить за правом спадкоємства до спадкоємців, нотаріусом за місцем відкриття спадщини видається свідоцтво про право на спадщину (стаття 66 Закону України "Про нотаріат")( 3425-12 ).

Зареєструйте дитину протягом місяця

Лист до редакції: Скажіть, будь ласка, в які терміни необхідно зареєструвати новонародженої дитини? Які санкції застосовуються за несвоєчасну реєстрацію?

Згідно зі ст. 144 Сімейного кодексу України, батьки зобов`язані зареєструвати народження своєї дитини невідкладно, а саме: не пізніше одного місяця з дня появи малюка на світ. Несвоєчасна без поважної причини реєстрація в державних органах РАЦС є підставою для покладання на батьків відповідальності, встановленої ст. 212-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Реєстрація проводиться за місцем народження дитини або за місцем проживання її батьків або одного з них за їх усною або письмовою заявою.