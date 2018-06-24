КОЛИ МІН‘ЮСТ ВИКОРЕНИТЬ «РАДЯНСЬКІ» ЧЕРГИ ПІД НОТАРІАЛЬНИМИ КОНТОРАМИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ?

Проблема черг до державних нотаріусів давно увійшла в народні легенди: від черг в нотаріальних конторах, в які записуються зночі, до залежності від примх місцевих царьків, на яких не рідко перетворюються нотаріуси у віддалених районах… Особливо це відчувається на периферії, де контроль за діяльністю нотаріальних контор, зменшується пропорційно географічній віддаленості від центру…

Коли ж нарешті Міністерство юстиції, до чийого відання відносяться нотаріальні контори, покінчить хоча б з таким «радянським» раритетом як черги? З цим питанням УНІАН звернувся безпосередньо до Мін‘юсту.

Довідка. Міністерство юстиції здійснює свої повноваження на підставі Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2006 № 1577. Відповідно до цього Положення Мін’юст України, серед іншого здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі, а також районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції, підприємства, установи та організації, що належать до сфери його управління.

Питання організації нотаріальної діяльності державних нотаріальних контор регулюється як Законом так і підзаконними актами, зокрема наказами Міністерства юстиції.

- Проблема черг в нотаріальних конторах навряд чи є таємницею для Міністерства юстиції. Чи може Мін‘юст посприяти хоча б в організації запису громадян на прийом до державних нотаріусів?

- Міністерство юстиції систематично вживає кроки для вирішення проблеми черг у державних нотаріальних конторах. Протягом 2008-2009 років було видано низку наказів, якими головні управління юстиції в областях було зобов‘язано переглянути графіки прийому громадян у державних нотаріальних конторах та вжити додаткових заходів щодо поліпшення нотаріального обслуговування населення з тим, щоб нотаріальна послуга була доступною в усіх регіонах України. Це, зокрема, накази від 30 травня 2008 року «Про поліпшення роботи з надання нотаріальних послуг населенню» та від 27 лютого 2009 року «Про забезпечення належної організації діяльності державних нотаріальних контор».

Значною мірою ці заходи сприяли розвантаженню державних нотаріальних контор. За інформацією, наданою управліннями юстиції, на сьогодні черги в державних нотаріальних конторах значно зменшились.

А щодо видачі талонів або номерків з датою та часом, така практика мала місце в окремих державних нотаріальних конторах, але не виправдала себе. Адже видача номерків не спроможна вплинути на інтенсивність навантаження державних нотаріусів, відповідно не вирішує питання зменшення черг в державних нотаріальних конторах.

Особи, за так званим попереднім записом, «отримували право» звернутися до державної нотаріальної контори за вирішенням своїх питань лише у призначений день і час. Цей термін нерідко визначався місяцями, тоді як обставини вимагали термінового звернення до нотаріуса. Позиція Міністерства юстиції полягає у тому, щоб робота з цього питання на місцях була організована таким чином, щоб фізичні та юридичні особи мали можливість щоденно протягом дня звертатись з питань по вчиненню будь-яких нотаріальних дій.

- Як неодноразово наголошував керівник відомства міністр юстиції Микола Оніщук, ще одним кроком з розвантаження нотаріальних контор стало ухвалення змін до закону «Про нотаріат», яким приватні та державні нотаріуси були зрівняні в правах, зокрема, щодо оформлення спадкових справ. Яка кількість приватних нотаріусів отримала дозвіл на оформлення спадкових прав?

Департаментом нотаріату та реєстрації адвокатських об’єднань Мін‘юсту було проведене узагальнення щодо практики оформлення приватними нотаріусами спадкових прав. За 4 місяці дії цієї норми закону, приватними нотаріусами заведено 1954 спадкові справи. Для порівняння. Протягом 2008 року державними нотаріусами було відкрито більше 602 тисяч спадкових. Тобто, частка спадкових справ, що припадає на приватних нотаріусів, поки що невелика. Але це лише початок.

До речі, Законом правовий статус державних і приватних нотаріусів не змінено. Державних та приватних нотаріусів було зрівняно у повноваженнях щодо вчинення нотаріальних дій.

- Всі без виключення?

До 1 червня 2009 року, тобто. до набуття чинності відповідної норми закону, понад 95 відсотків приватних нотаріусів пройшли необхідне підвищення кваліфікації з питань оформлення спадщини. Мін‘юстом було забезпечено підвищення кваліфікації та прийнято заліки зі спадкового права, за результатами яких 2606 приватних нотаріусів допущені до вчинення нотаріальних дій, пов’язаних із вжиттям заходів до охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщину та свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя. Від обов’язкового підвищення рівня кваліфікації із спадкового права звільнялися приватні нотаріуси, які мали на той час стаж нотаріальної діяльності не менше десяти років.

Довідка. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» був ухвалений Верховною Радою 1 жовтня 2008 року. Частина положень закону набрала чинність з 1 грудня 2008 року. З 1 червня 2008 року закон вступив у силу в повному обсязі.

- Чи можливе збільшення кількості державних нотаріусів?

- На сьогодні в Україні загальна кількість нотаріусів становить 5992 осіб.

Так, наприклад, у Києві працює 1006 нотаріусів. Зокрема, функціонує 18 державних нотаріальних контор, в яких працює 114 державних нотаріуси, та зареєстровано приватну нотаріальну діяльність 892 осіб. У співвідношенні з кількістю населення м. Києва на одного нотаріуса припадає 2751 осіб. Одночасно, за світовим досвідом навантаження на одного нотаріуса складає в середньому 20 тис. населення.

Враховуючи, що змінами до вищевказаного Закону були зняті обмеження у повноваженнях по вчиненню нотаріальних дій, вважаємо, що пропозиція щодо збільшення кількості державних нотаріусів не відповідає вимогам сьогодення, оскільки утримання державних нотаріальних контор лягає тягарем на бюджетні кошти, і разом з тим, недофінансування державних нотаріальних контор впливає на якість надання нотаріальних послуг. Вирішення вказаних питань можливе у разі переходу державного нотаріату на самофінансування.

А сьогодні, насамперед, необхідно заповнити понад 270 вакансій державних нотаріусів в державних нотаріальних конторах, які наявні на цей момент. Міністерство юстиції та головні управління юстиції над цим питанням працюють.