ФАРМАЦЕВТИ НЕ ХОЧУТЬ ЗАКОНУ

“Як тільки закон набере чинності, зразу зупиняться всі аптеки...” Тимошенко вимагає кримінальних справ за мародерство проти аптек... Під шумок нам можуть спихнути сумнівний товар...

В Україні вирує епідемія грипу, по аптеках снують натовпи людей і нічого корисного там не знаходять. Тим часом фармацевти вимагають скасувати мораторій на підвищення цін на лікарські засоби, інакше, застерігають вони, українці ризикують залишитися без ліків, а держава втратить 8 мільярдів гривень.

У столиці проходить надзвичайна нарада фармацевтичних працівників. Вони закликають Президента України Віктора Ющенка ветувати закон “Про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби й вироби медичного призначення”, прийнятого Верховною Радою 20 жовтня 2009 року.

– Ліки, особливо протигрипозні, користуються нині шаленим попитом. Тож користуючись нагодою, намагаєтеся не допустити мораторію на ціни? – запитую в президента професійної аптечної асоціації України Михайла Пасічника.

– Закон про мораторій тільки красиво звучить, – каже він. – Як тільки він набере чинності, зразу зупиняться всі аптеки. У законі передбачено, що треба повернутися до цін на ліки 2008 року. Це взагалі неможливо. Ціни на лікарські засоби зросли відтоді приблизно на 40%. Закупівельна ціна в доларах майже не змінилася, іноді навіть зменшилася. Але ж курс зріс майже удвічі!

Пасічник зазначив, що 75% лікарських засобів та 90% фармацевтичних субстанцій, які необхідні для вироблення ліків в Україні, імпортуються з-за кордону.

Фармацевти вважають, що введення в дію згаданого закону матиме катастрофічні наслідки як для населення України, так і для фармацевтичної галузі, зокрема призведе до закриття на невизначений термін аптечних закладів, застопорить роботу вітчизняних виробників ліків, зупинить імпорт та сприятиме поширенню контрабандної продукції.

Цікавимося в Пасічника, чи опікується Асоціація в умовах епідемії грипу питаннями ціни на найбільш затребувані лікарські засоби, вартість яких зросла подекуди в декілька разів? Він каже, що не має інформації про спекуляцію.

– Такі випадки можливі. Але є “гаряча лінія” уряду, держлікінспекція, Антимонопольний комітет, які це контролюють. Нам самим, представникам асоціації, невигідно, щоб такі випадки траплялися, – розповідає виконавчий директор Асоціації фармацевтичних дистриб`юторів “ФармУкраїна” Денис Шевченко. – Наші компанії легальні, вони сплачують податки й завжди діють у межах законодавства. Як щось трапляється, то преса подає це як загальне явище по всій Україні. Хай ті компанії, котрі спекулюють на людській біді, будуть покарані.

Прем’єру випадки спекуляцій на ліках теж відомі.

– Препарат “Таміфлю” завезено за оптовою ціною 67 гривень за одну дозу (одна доза препарату – це упаковка з 10 капсул), а напередодні міністр закордонних справ купив цей препарат у аптеці за 600 грн. за одну упаковку. Це, вважайте, у 10 разів більше деруть ці мародери у приватних аптеках, – обурювалася Юлія Тимошенко, зустрічаючи “Таміфлю”. – Це не просто злочин. І з завтрашнього дня я вимагатиму від Генеральної прокуратури, від МВС порушити кримінальні справи за мародерство проти тих приватних аптек, які продають сьогодні ліки в 10 разів дорожче.

Розповідають, що, скажімо, у Вінниці в аптеці з-під прилавка можна купити захисні маски по 25 гривень.

– Існує багато виробників пов’язок. Є пов’язка для лікарів. Є побутові. Вони й коштують по різному: від 50 копійок до 2 гривень. Але зараз вийшла постанова Кабміну – що вони мають коштувати не більш як 1,5 гривні. Не знаю, як будемо це робити, – розповідає Пасічник.

У більшості регіонів, де запроваджено карантин, захисних пов’язок взагалі немає в продажу, а залишки протигрипозних ліків підскочили в ціні. У зв’язку з епідемією Кабмін установив граничні ціни на деякі лікарські засоби й медикаменти. Згідно з постановою “Таміфлю” не повинен коштувати дорожче як 348,5 грн., “Аміксин” – 55, “Амізон” – 15, “Арбідол” – 45, оксолінова мазь – 8,5, одноразова маска – 1 грн., маска багаторазового використання – 1,5 гривні.

Фармацевти в один голос твердять, що у п’ятницю був такий наплив людей, якого “аптеки не знали за все своє життя”. Вони визнають, що бракує протигрипозних ліків, які зараз користуються найбільшим попитом, але вбачають у цьому й провину самих українців, котрі кинулися скуповувати у великих обсягах ліки “про запас”, спричинивши ажіотаж.

– За один день скуповується місячний запас... Ми не зовсім були готові до такого, – розповідає Шевченко. – Товар замовляється в розрахунку на одну людину, певну норму, яка потрібна для лікування чи для профілактики. Якщо людина ажіотажно скуповує в 10 разів більше, то нічого не можна спрогнозувати. Дистриб’ютори працювали в суботу й неділю майже цілодобово, тільки приходять ліки – одразу по аптеках. Якщо не буде ажіотажу на ліки, то до кінця тижня кожна людина спокійно зможе отримати необхідну норму.

– Всі кажуть – винні аптеки. Але ж нема запасів. Почали перевіряти – немає оксолінової мазі. Та ж її справді нема! Є речі, які фізично неможливо зробити. Кожна аптека хоче мати товар. Питання тільки – де його взяти і за якою ціною, – ділиться Пасічник.

Фармацевти радять, якщо оксолінової мазі нема – “не треба засмучуватися”. Можна використовувати елементарну соняшникову олію. А всілякі антигрипозні препарати замінюють одне одного. “Нема “Аміксину” – є “Амізон”. Нема “Амізону” – є “Арбідол”. Не може бути такого, щоб не було жодного препарату”.

Поки вищі особи держави зустрічали довгоочікуваний “Таміфлю”, на київському заводі активно створювалися власні профілактичні ліки.

– Препарат перебуває в розробці. Він ще не зареєстрований. Питання в тім, яким чином в умовах пандемії забезпечити його доступність для населення, – розповідає заступник головного директора Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу Оксана Шестопал. Його отримують з шишок вільхи. Препарат рослинний, противірусний, його дія вже підтверджена.

Цінами на лікарські препарати зацікавилися державні контролюючі структури. Фармацевти скаржаться на “тотальні перевірки” від СБУ, МВС, Антимонопольного комітету, податкової та інших державних служб.

– Нас перевіряють 34 інстанції. Фармацевти падають з ніг, обслуговуючи неймовірні черги. Люди в паніці, вони нервують, скандалять і вихлюпують весь негатив на фармацевтів. І в цьому стані ще перевіряти їх – це не зовсім розумно, – розповідає член правління Аптечної професійної асоціації Надія Численко. – Ми звертаємося з проханням запровадити мораторій на перевірки, принаймні на час епідемії грипу. Переписувати ціни чи питати про наявність препаратів – будь ласка.

От бідненькі, подумала я. Та для фармацевтів зараз золотий вік починається. А вони ще бідкаються.

...Вийшовши з приміщення Національної академії наук, де проходила конференція фармацевтів, завертаю в сусідню центральну столичну аптеку №1. До кожного віконця – черги по десятку чоловік.

– У вас є оксолінова мазь? – запитує молодий чоловік.

– Нема.

– А маски, ви казали сьогодні будуть? – цікавиться жіночка.

– Нема.

– А коли будуть?

– Обіцяють завтра.

– А таміфлю є, уже цікавлюся я.

– Нема.

– А що є?

– Анаферон.

– Спасибі, краще чаю нап’юся... (Подібні “препарати” під шумок намагаються спихнути з Росії. Ефективності не помічено, але небезпеку вони несуть, оскільки виробляються з людської крові. У цивілізованих країнах таке не практикується).