ЄВРОСУД ЗАВАЛЕНО СПРАВАМИ. КОЖНА ДЕСЯТА СКАРГА – ВІД УКРАЇНЦІВ

Європейський суд став жертвою росту обізнаності європейців з їхніми правами. На сьогодні в головній європейській інстанції по правах людини утворилася значна черга зі справ. Щоб почати розглядати деякі справи, зазнаються в Євросуді, необхідно до 5 років.

Цікаво, що Європейський суд з прав людини приймає до розгляду лише близько 4% скарг. Наприклад, згідно із Інформаційним бюлетенем з прав людини (видається Радою Європи), в період між 1 листопада 2003 та 29 лютого 2004 року суд розглядав 7315 справ, з яких 6255 було визнано неприйнятними. Це тому, що позивачі часто порушують вимоги подання заяви - або поспішають і звертаються до Страсбурзького суду раніше, ніж вони використають всі засоби судового захисту в себе в державі, або навпаки, запізнюються й звертаються до Європейського суду пізніше, ніж через 6 місяців після рішення вітчизняної Феміди.

То що ж буде з головною європейською інстанцією по правах людини, якщо кількість скарг, що визнаються прийнятними, зросте хоча б на кілька відсотків?

Керуючись принципом "справедливість із затримкою - жодної справедливості", Рада Європи створила робочу групу для пошуку шляхів покращення ефективності Суду. Результатом цієї роботи стали поправки до Європейської конвенції з прав людини - Протокол №14.

Єдиною державою, яка гальмувала реформи до останнього часу, була Російська Федерація, що не ратифікувала Протокол №14 з 2006 року. Держдума пояснювала своє рішення тим, що ряд положень Протоколу не відповідає російському законодавству. Робота над поправкою поновилася після того, як Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ звернувся до депутатів з проханням повернутися до розгляду 14-го протоколу.

Нарешті, 15 січня 2010 року відбулася історична подія для Європейського суду, що вже захлинається скаргами від європейців на порушені права. 392 депутати Державної думи погодилися на ратифікацію протоколу № 14 до Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод, таким чином відкривши шлях до реформування суду.

За словами спікера Держдуми Бориса Гризлова, зараз у цих документах узгоджено дві основні принципові позиції, які влаштовують Москву. «Якщо трійка суддів обговорюватиме питання за скаргою, що стосується Росії, то у цій трійці обов`язково має брати участь представник Росії. Це перше. І друге - група, яка проводить моніторинг щодо реалізації рішення Європейського суду з прав людини, має у своєму складі мати представника зацікавленої держави, тобто, якщо питання торкається РФ, то там має обов`язково бути представник РФ», - пояснив Б.Гризлов.

Втім, шлях до реформ відкрито. Новий протокол запроваджує ряд важливих змін:

- Одноособовий суддя може приймати рішення щодо прийнятності скарги. На сьогоднішній день таке рішення приймають три судді.

- Якщо справа в значній мірі є подібною до тих, які вже раніше розглядалися Судом, і виникає по суті через те, що держава-член не змінює своє національне законодавство з метою корегування питань, що вже раніше порушувалися в попередніх рішеннях, справа може бути розглянута трьома суддями, а не Палатою із семи суддів.

- Справа визнається неприйнятною, якщо вважається, що позивач не зазнав "суттєвої шкоди". Проте, це правило не є строгим.

- Держава-учасник може постати перед Судом за позовом Комітету Міністрів, якщо держава відмовляється виконати рішення, винесене не на її користь.

- Комітет Міністрів може звернутися до Суду за "інтерпретацією" рішення, щоб посприяти визначенню найкращого шляху для його виконання державою-членом.

Проте, від ухвалення протоколу до реального розвантаження суду мине ще чимало часу. Як виглядає статистика Євросуду на сьогодні?

Україна

Європейський суд з прав людини стурбований великою кількістю справ, які надходять до суду з України. Про це наприкінці 2009 року заявив генеральний директор Департаменту з питань демократії та політичних прав Секретаріату Ради Європи Жан-Луї Лоран, висловлюючи думку про ефективність функціонування судової системи України з огляду на захист прав громадян.

Україна входить до п`ятірки держав, які є лідерами за кількістю звернень до Європейського суду з прав людини, поступившись лише Росії, Туреччині і Румунії. Фактично, кожна десята скарга до Європейського суду – від українців.

Станом на 1 грудня 2009 року Європейським судом з прав людини ухвалено 577 рішень за заявами, поданими проти України, а також 48 ухвал про затвердження умов про дружнє врегулювання спору між Україною та заявниками.

Контроль за виконанням рішень і ухвал Європейського суду здійснює Комітет Міністрів Ради Європи (далі – Комітет Міністрів). З метою контролю за виконанням рішень Європейського суду Комітет Міністрів виділив наступні групи справ проти України:

- щодо невиконання або тривалого виконання рішень національних судів;

- щодо тривалого провадження досудового слідства та тривалого судового розгляду у кримінальних справах;

- щодо тривалого судового розгляду цивільних справ;

- щодо поганого поводження з боку представників органів держави та неефективності розслідування кримінальних справ, яке проводилося правоохоронними органами за скаргами на таке поводження;

- щодо неналежних умов тримання та лікування осіб, засуджених до позбавлення волі, та щодо осіб, яким обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;

- щодо відсутності належного розслідування скарг на порушення права на життя;

- щодо недостатньої незалежності та неупередженості суду.

Виконання рішень Європейського суду передбачає вжиття державою як індивідуальних так і загальних заходів, направлених на запобігання новим порушенням Конвенції.

На сьогодні виконання рішень Європейського суду в частині виплати коштів, присуджених рішеннями Європейського суду, не викликає особливих проблем. У більшості випадків, кошти сплачуються вчасно. У разі невчасної сплати нараховується та сплачується пеня. На забезпечення виконання рішень Європейського суду кожного року в Державному бюджеті України передбачаються видатки за окремою бюджетною програмою.

Так на виконання рішень Європейського суду у 2008 році з державного бюджету було сплачено 20 434 375,53 грн. За одинадцять місяців 2009 року державою було сплачено 7 465 474, 97 грн. Ця сума складається з наступних виплат: сума, присуджена Європейським судом в якості справедливої сатисфакції; сума виплат за невиконаними рішеннями національного суду, зобов’язання щодо виконання яких містилось в рішеннях Європейського суду; сума виплат справедливої сатисфакції за ухвалами Європейського суду про затвердження умов дружнього врегулювання.

Станом на 1 грудня 2009 року з контролю Комітету Міністрів було знято вісім рішень проти України у зв‘язку з їх повним виконанням.

Країни Європи

Держави, які входять до складу ЄС і найчастіше фігурують у зведеннях Європейського суду з прав людини, - це Румунія, Польща, Греція, Словенія, Франція, Італія й Велика Британія. Наприклад, щодо Польщі за останнє десятиліття було зареєстровано понад 600 порушень прав людини, передбачених Конвенцією й задоволених Судом.

Зокрема, громадяни країн-членів Євросоюзу скаржилися на затягування справ у національних судах, умови утримання у в`язницях, також справи стосувалися порушень, пов`язаних з майном або нерухомістю.

У минулі роки досить частими були скарги на катування у в`язницях Кіпру або Бельгії. Інші позови, які досить часто надходили до Страсбурга, стосувалися примусового вивезення іммігрантів за межі країни. Тут насамперед ідеться про Італію й Велику Британію.

Р.S. Європейський суд. Довідка

Варто знати, що Європейський суд з прав людини (Страсбург) є міжнародним органом, який бере до розгляду скарги щодо порушення прав людини державою (державними установами) після того, як відповідні скарги пройшли всі судові інстанції і не були задоволені судами всіх рівнів в країні.

У своїй роботі Європейський суд керується Конвенцією про захист прав і основоположних свобод, яку Україна ратифікувала 17 липня 1997 року і яка набула законної сили 11 вересня 1997 року.

Особа може звернутися до Європейського суду, якщо вважає, що держава порушила її право (або кілька основних прав), гарантованих конвенцією.

Звертатися зі скаргами можна за адресою: The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 STRASBOURG CEDEX FRANCE.

Формуляр скарги до Європейського суду з прав людини й інструкцію щодо його заповнення можна знайти на сайті: www.coe.int/T/R/Human_Rights_Court/.