ЄВРОПА ЗАСУДИЛА БАНДЕРУ ТА ЮЩЕНКА

Президента України просять врахувати засудження Європарламентом героїзації Степана Бандери. Проте робити це обережно. Думки експертів.

25 лютого 2010 року Європейський Парламент ухвалив резолюцію «Щодо ситуації в Україні», в які міститься пункт 20, що рішуче засуджує рішення попереднього Президента України Віктора Ющенка, який посмертно нагородив Степана Бандеру – лідера Організації Українських Націоналістів (ОУН), яка співпрацювала з нацистською Німеччиною званням «Героя України».

Експертне середовище в Україні не надто пожвавилося подібним рішенням європарламентарів. Вочевидь, за браком часу для осмислення. Разом з тим, в Україні вже звучать діаметральні заяви, які вказують що указане рішення Європейського парламенту може додатково розколоти українське суспільство у вказаному питанні.

Політолог, публіцист Тарас ВОЗНЯК:

Вважаю, що Європарламент у своїй сьогоднішній резолюції щодо присвоєння звання Героя України лідеру Організації українських націоналістів Степану Бандері послуговувався недостовірною інформацією. Звернення до судів щодо скасування рішення екс-президента Віктора Ющенка про присвоєння С.Бандері звання Героя України ініціюється проросійськими силами, основною ціллю яких є дестабілізація ситуації в Україні та її розкол.

Бандера співпрацював з нацистським режимом не більше, ніж тодішнє радянське керівництво, яке разом із владою фашистської Німеччини ініціювало агресію проти Польщі, чи західні лідери, які допустили окупацію Чехії. Якщо Європарламент хоче засудити Бандеру, хай засуджує їх усіх.

Як вчинить у цій ситуації Президент Янукович? Думаю, він повинен піклуватися про спокій у країні, тим самим не загострюючи такі питання. Україна на сьогодні не є членом Європейського Союзу, тому вона не зобов’язана виконувати його рішення. Ціною такого рішення може стати загострення ситуації всередині України.

Координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро ГРОЙСМАН:

Вінницька правозахисна група щиро вітає важливу резолюцію Європейського Парламента №0035 від 25 лютого 2010 року «Щодо ситуації в Україні».

Нажаль колишній Президент України Віктор Ющенко всупереч волі більшості громадян України віддав перевагу у внутрішній політиці недобросовісному махлюванню історичними фактами, реабілітації та, навіть, героїзації людей, які застосовували терор та невиправдане насильство щодо власних співгромадян та громадян сусідніх з Україною країн.

Героїзація фашистів та їхніх поплічників і наймитів – це не лише спотворення історичної правди. Расизм, антисемітизм та інші потворні форми ксенофобії, які були частиною політики нацистської Німеччини, нажаль не зникли після перемоги над гітлеризмом. Страшні уроки Голокосту, винищення ромів, геїв, дискримінації цілих народів мають сформувати, насамперед в Європі, стійкий імунітет та відторгнення ідей тоталітаризму та людиноненависництва. Саме цей імунітет є фундаментом гуманного Європейського суспільства, яке визнає людину і її права найвищими суспільними цінностями. Тому героїзація Степана Бандери є зрадою насамперед європейського вибору України, цінностей Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Резолюція Європейського Парламенту від 25 січня 2010 року з засудженням героїзації Бандери не має обов‘язкової сили для української влади, проте ми віримо, що Президент Віктор Янукович почує голос об‘єднаних європейських націй і перегляне ганебний Указ Віктора Ющенка.

Ми зазначаємо, що для утвердження прав людини життєво необхідно відновити історичну правду щодо найважливіших етапів історії держави. Відновлення історичної правди неможливе в режимі маніпуляцій історичними джерелами. Нажаль, досвід роботи Галузевого архіву СБУ не дає підстав вірити, що спецслужба – орган виконавчої влади може діяти неангажовано та прозоро.

Тому ми закликаємо Президента України Віктора Януковича невідкладно прийняти рішення про повне розсекречування та передачу усіх наявних в галузевому архіві СБУ фондів, які висвітлюють діяльність ОУН(УПА), до системи державних архівів.

Ми також закликаємо Президента України звернутися до Ради Європи із пропозицією проведення серії міжнародних наукових конференції з метою встановлення історичної правди і розробки рекомендацій щодо спільної оцінки країнами-членами Ради Європи діяльності ОУН (УПА) в Другій Світовій війні.

Ми сподіваємося, що нове керівництво України приділятиме більше уваги боротьбі із новітніми проявами нацизму, расизму та ксенофобії в Україні.

Аналітик Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ (Польща):

Європейський парламент втрутився у внутрішні справи України, засудивши указ колишнього Президента України Віктора Ющенка про присвоєння провіднику ОУН Степані Бандері звання Герой України.

Головний законодавчий орган Європейського Союзу у прийнятій 25 лютого резолюції виразно натякає Президенту України на необхідність скасувати цей указ, а не просто висловлює своє незадоволення. Проте завжди небезпечно, коли втручаються у справи іншої країни, питання її історії.

Як на мене, - ця вимога чи натяк Європарламенту спрямовані занадто далеко. Європейські політики цим натяком поставили Віктора Януковича у незручне становище, оскільки насправді він був зацікавлений у тому, аби рішення попереднього Президента Віктора Ющенка про присвоєння С.Бандері звання Герой України якнайшвидше забулося.

Мені видається, для Януковича це буде проблемою. Він найохочіше взагалі не хотів би розмовляти на цю тему. Для нового Президента України, який переміг на виборах навіть не набравши більше 50% голосів виборців, надзвичайно важливо здобути підтримку тих, хто не проголосував за нього, в першу чергу, мешканців Західної України.

Якби одним із перших рішень ЯНУКОВИЧА стала відміна указу Ющенка, це однозначно було б дуже негативно сприйнято на Заході, а для Сходу він не мусить його відміняти – вистачить замовчування цієї теми.

Вважаю, що Україні необхідно усвідомити контекст прийнятої резолюції, де питання про присвоєння С.Бандері звання Героя є одним із 21. Все ж таки, у більшості пунктів резолюції європарламентарії закликають українську владу проводити реформи, які зможуть привести в перспективі до вступу держави в Євросоюз.