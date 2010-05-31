З 1 червня при посвідченні угод з нерухомістю нотаріуси прийматимуть лише витяги з Реєстру прав власності на нерухоме майно

Міністерство юстиції нагадує, що з 1 червня 2010 року при посвідченні правочинів щодо нерухомого майна нотаріусами будуть прийматися лише витяги з Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Довідки-характеристики, видані бюро технічної інвентаризації до 1 червня 2010 року, будуть дійсними лише протягом трьох місяців з дати їх видачі.

Така вимога передбачена наказом Міністерства юстиції від 26 березня 2010 року № 615/5 „Про впорядкування відносин щодо видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно та оформлення свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна на спеціальних бланках”, прийнятим у зв’язку з набранням чинності 16 березня 2010 року Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” та інших законодавчих актів України”. Пунктом 3 розділу II цього Закону встановлено, що до 1 січня 2012 року державна реєстрація прав на нерухоме майно проводиться реєстраторами бюро технічної інвентаризації, створеними до набрання чинності Законом та підключеними до Реєстру прав.

Станом на сьогодні адміністратором Реєстру прав укладені відповідні договори з усіма бюро технічної інвентаризації, які не були підключені до вказаного Реєстру.

Міністерство юстиції звертає увагу, що спеціальні бланки для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно та свідоцтв про право власності запроваджені в обіг з 1 жовтня 2002 року відповідно до пункту 5 наказу Міністерства юстиції від 7 лютого 2002 року № 7/5 “Про затвердження Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно”.

Спеціальні бланки для видачі витягів з Реєстру прав мають право отримувати підприємства бюро технічної інвентаризації, а свідоцтва про право власності на об`єкти нерухомого майна - підприємства бюро технічної інвентаризації, органи місцевого самоврядування та інші органи, зазначені в пункті 6.1 Тимчасового положення.