Домашня версія Windows 10 буде оновлюватися в обов'язковому порядку

Користувачі Windows 10 на домашніх комп'ютерах не зможуть відхилити автоматичні оновлення системи навіть у випадку, якщо вони будуть завдавати шкоди встановленому програмному забезпеченню.

Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на The Guardian.

Остання версія операційної системи Windows 10, яка має бути анонсована в найближчому майбутньому і яка позиціонується як фінальна версія цієї операційної системи, буде супроводжуватися обов'язковими до встановлення оновленнями. Користувач не зможе відключити їхню установку чи відмовитися від неї.

У ліцензійній угоді Windows 10 йдеться про те, що "приймаючи це ліцензійну угоду, Ви погоджуєтеся на установку оновлень без жодних додаткових повідомлень".

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Професійна і Розширена версією Windows 10 будуть давати користувачам більшу свободу у контролі над оновленнями.