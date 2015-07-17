Домашня версія Windows 10 буде оновлюватися в обов'язковому порядку
Домашні користувачі Windows 10 не зможуть відмовитися від автоматичних оновлень, навіть якщо вони завдають шкоди програмному забезпеченню.
Користувачі Windows 10 на домашніх комп'ютерах не зможуть відхилити автоматичні оновлення системи навіть у випадку, якщо вони будуть завдавати шкоди встановленому програмному забезпеченню.
Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на The Guardian.
Остання версія операційної системи Windows 10, яка має бути анонсована в найближчому майбутньому і яка позиціонується як фінальна версія цієї операційної системи, буде супроводжуватися обов'язковими до встановлення оновленнями. Користувач не зможе відключити їхню установку чи відмовитися від неї.
У ліцензійній угоді Windows 10 йдеться про те, що "приймаючи це ліцензійну угоду, Ви погоджуєтеся на установку оновлень без жодних додаткових повідомлень".
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Професійна і Розширена версією Windows 10 будуть давати користувачам більшу свободу у контролі над оновленнями.