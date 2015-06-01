Оголошено дату запуску Windows 10

Операційна система Windows 10 від Microsoft буде офіційно запущена 29 липня. Про це повідомляється в блозі корпорації, пише Слон.

Оновлення, як повідомлялося раніше, стане безкоштовним для користувачів попередніх версій ОС – Windows 7 і 8.1 (версію під номером 9 в корпорації вирішили «пропустити»). При цьому користувачі повинні оновитися протягом року після запуску Windows 10.

Одним з основних змін інтерфейсу нової Windows стало повернення меню «Пуск», яке в Windows 8 раніше замінили окремим екраном, доступним через «активний кут». Крім цього в Windows 10 вбудований голосовий помічник Cortana.

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У Windows 10 також буде вбудований новий браузер від Microsoft під назвою Edge, анонсований в кінці квітня. Використовувався раніше у всіх операційних системах Windows браузер Internet Explorer буде збережений в якості альтернативи, але корпорація не буде його розвивати.

Нова операційна система також пристосована для роботи з голографічними окулярами Microsoft HoloLens.

Windows 10 вперше представили у вересні 2014 року, до тих пір проект з розробки нової операційної системи носив назву Threshold.