Windows 10 може надійти у продаж на флешках

Компанія Microsoft може почати продаж своєї операційної системи Windows 10 на USB-носіях, повідомляє Комерсант з посиланням на WinFuture.de.

Подібне рішення дозволить встановити нову систему на ноутбуки, які не мають дисководу. Такими пристроями, як правило, є ультрабуки, в яких немає дисковода для економії маси і простору всередині корпусу.

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Старт Windows 10 запланований на 29 липня. Користувачі Windows 7 і Windows 8/8.1 зможуть оновитися безкоштовно. У новій ОС з'явиться кнопка меню «Пуск», голосовий помічник Cortana, система біометричної ідентифікації Windows Hello, буде представлений новий браузер Microsoft Edge.