Нову Windows за добу встановили на 14 мільйонів пристроїв

Про це написав у своєму корпоративному блозі старший віце-президент компанії Юсуф Мехді, передає Lenta.ru.

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У Microsoft підкреслили, що ця цифра цілком виправдала всі очікування і зараз доводиться навіть обмежувати кількість одночасних завантажень, щоб не зламати "інтернет". Про таку ймовірність новинні видання повідомляли в день запуску Windows 10. Щоб цього не сталося, компанія ставить користувачів в чергу і віддає перевагу тим, хто зарезервував копію операційної системи заздалегідь.

За підсумками 29 липня, коли почалися скачування Windows 10, інтернет-провайдери з усього світу розповіли про значне підвищення навантаження на обладнання. У порівнянні з нормальними показниками трафік зріс на 35%.

У Microsoft відзначають, що установка Windows 10, в яку повернулася кнопка "Пуск", безкоштовна, а її процес найбільш зручний на пристроях з легальними копіями Windows 7 і 8.1. Однак, як з'ясувалося, операційна система не зовсім безкоштовна. Користувачі заявляють про наявність вбудованих покупок. Наприклад, щоб відключити показ реклами в пасьянсі Solitaire на місяць, доведеться заплатити $1,49. Річне відключення реклами коштує $9,99.